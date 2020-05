Stasera in tv 22 maggio 2020. Seconda puntata di Amici Speciali su Canale 5. Torna Fratelli di Crozza. Continua Propaganda live. Ecco la programmazione completa per la serata odierna.

Stasera in tv 22 maggio 2020 – programmi Rai e Mediaset

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. La puntata si apre con un’indagine intorno all’opera di Degas, che rivela tutto il suo modernismo. Poi un servizio in cui i curatori della mostra dedicata a Degas e tenutasi al Musée d’Orsay spiegano l’importanza dell’Impressionismo.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado. Anche questa settimana nel programma di Gianluigi Nuzzi si continua a parlare delle nuove cure e degli studi sull’atteso vaccino per il Covid-19. Il programma continua anche ad aggiornare gli spettatori sui casi di cronaca nera e sulle vicende giudiziarie che da anni dividono l’opinione pubblica.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici speciali. Secondo appuntamento con lo show di Maria De Filippi che ha per protagonisti i vincitori di “Amici 19”, Gaia e Javier, altri 8 protagonisti degli anni passati, più Michele Bravi (vincitore di X Factor 2013) e il rapper Random. Divisi in due squadre si sfidano in prove di canto e ballo, ma nessuno verrà eliminato.

Programmi La7, Tv8, Nove, Real Time

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche nei momenti più difficili del recente passato è stato capace di raccontare il dramma del Covid-19 con precisione e rispetto ma senza rinunciare a un tocco di leggerezza. E’ lo stile tipico di Zoro, alias Diego Bianchi.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Nuovo appuntamento con il meglio del talent condotto da Lodovica Comello. Quest’ultima, Claudio Bisio e Frank Matano saranno ancora presenti nella prossima edizione e verranno affiancati da Mara Maionchi e Federica Pellegrini.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Secondo appuntamento con i live di Maurizio Crozza e con i suoi mille personaggi. Il comico genovese fa un quadro esilarante della scena politica italiana e internazionale. Ma non perde di vista anche lo spettacolo e la tv.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carrara e Katia Follesa sono in Salento. A contendersi il titolo ci sono Matteo con la pasticceria “Chantilly”, Danilo con la pasticceria “Danny” e Gianmarco con la “Pasticceria Pinti”.

Stasera in tv 22 maggio 2020 – film in onda

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 2016, di Gianfranco Albano, Felicia Impastato, con Lunetta Savino, Carmelo Galati. Sicilia: dopo la morte del giornalista Peppino Impastato, ucciso da Cosa Nostra il 9 maggio 1978, la madre Felicia (Lunetta Savino) decide di rompere la tradizione dell’omertà denunciando la matrice mafiosa dell’omicidio. L’incontro con il magistrato Rocco Chinnici (Antonio Catania) si rivelerà determinante.

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2015, di Leonardo Pieraccioni, Il professor Cenerentolo, con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti. Per evitare il fallimento della ditta, Umberto (Leonardo Pieraccioni) tenta un colpo in banca, ma viene arrestato e detenuto nella prigione di Ventotene. Una sera, durante un evento socio-culturale aperto al pubblico, Umberto conosce Morgana (Laura Chiatti), un’affascinante insegnante di ballo.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2017, di Edgar Wright, Baby driver – Il genio della fuga, con Ansel Elgort. Soprannominato “Baby”, un giovane con abilità incredibili al volante viene incastrato per un furto d’auto da un criminale che lo costringe a lavorare per lui e ripagare il debito.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2015, di Michael Polish, 90 minuti in Paradiso, con Hayden Christensen. Il 18 gennaio 1989, Don Piper è vittima di un incidente d’auto. I soccorritori lo dichiarano morto e il suo corpo rimane sotto tela per 90 minuti. Don torna miracolosamente alla vita.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Franco Zeffirelli, Jane Eyre, con William Hurt, Charlotte Gainsbourg. Inghilterra, 1820. L’orfana Jane viene assunta come istitutrice della piccola Adele presso la casa del signor Rochester. L’uomo, attratto dalla ragazza, decide di sposarla.

Film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2012, di Joseph Kosinski, Oblivion, con Tom Cruise. 2077: sulla Terra devastata dalla guerra contro gli alieni, Jack è uno dei pochi sopravvissuti. Ogni sua certezza crolla quando salva Julia, una donna che è precipitata con una navicella.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Bong Joon Ho, Parasite, con Sun-kyun Le. Ki woo viene da una famiglia povera. Quando gli propongono di fare da tutore alla figlia di un ricco magnate, il giovane accetta, procurando un lavoro anche alla sorella.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2001, di Ridley Scott, Black Hawk Down, con Josh Hartnett. Somalia, 1993. Durante la guerra civile che insanguina il Paese, un elicottero americano viene abbattuto. Per il sergente Eversmann e i suoi uomini le cose si mettono male.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Harold Becker, Malice – Il sospetto, con Nicole Kidman, Bill Pullman. Andy, il preside di un college femminile, è alle prese con un killer che agisce nel campus. Ma anche in famiglia le cose non vanno bene dopo l’arrivo di un affascinante chirurgo.