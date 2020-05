Nuovo appuntamento con Fratelli di Crozza venerdì 22 maggio 2020. Il padrone di casa, Maurizio Crozza, torna in diretta dagli studi di Milano, alle 21:25 sul Nove e in live streaming su Dplay.

E’ la seconda puntata del programma nella Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Il comico genovese è tornato in video lo scorso 15 maggio 2020 dopo oltre due mesi di interruzione. L’ultima puntata prima del lockdown era andata in onda lo scorso 6 marzo. Nove aveva riproposto ogni venerdì sera le repliche del programma.

A seguito delle disposizioni governative per l’emergenza legata al diffondersi del Covid – 19, anche la puntata di questa sera è in onda senza pubblico in studio.

Fratelli di Crozza 22 maggio monologhi e parodie

Al centro della serata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Crozza con monologhi e parodie dei suoi personaggi.

Tra le nuove imitazioni proposte già la scorsa settimana, c’erano quelle di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, e di Giulio Gallera, Assessore alla sanità sempre per la Regione Lombardia.

Altra parodia andata in onda riguardava l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. La meno riuscita delle tre proposte.

Maurizio Crozza aveva regalato ai suoi spettatori un video parodia di una delle conferenze stampa del Professor Franco Locatelli, il Presidente del Consiglio superiore di sanità. Ricordiamo che per due mesi la Protezione civile aveva un appuntamento fisso quotidiano per comunicare i dati del contagio nelle ultime 24 ore.

Il personaggio del Professor Franco Locatelli aveva debuttato venerdì 15 maggio alla ripresa di Fratelli di Crozza.

Accanto al comico, come sempre c’è la spalla storica Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza – gli ascolti

La prima puntata della Fase 2 di Fratelli di Crozza ha ottenuto 1.5 milioni spettatori con il 5,4% di share. Uno dei risultati migliori di tutte le performance del comico genovese sul canale Nove.

L’one man show è un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

La regia è di Massimo Fusi.