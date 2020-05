Stasera in tv 23 maggio 2020. Ancora repliche per Rai 1 che ripropone la versione Vip di Soliti ignoti andata in onda nel marzo 2019. Luca Zingaretti è ospite di Petrolio antivirus. E Canale 5 manda in onda i Darwin di Donatello. Ecco la programmazione.

Stasera in tv 23 maggio 2020 programmi Rai, Mediaset, Real Time

Su Raiuno, alle 20.35, il game show Soliti ignoti – Il ritorno. Rivediamo la puntata andata in onda nel marzo 2019, in cui il conduttore Amadeus ha potuto contare sull’amichevole partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo: ricordiamo, tra gli altri, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Gabriella Pession, Claudio Amendola e Diana Del Bufalo.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio – Antivirus. Anche per la trasmissione condotta da Duilio Giammaria è arrivato finalmente il momento di archiviare il lockdown, scandito dai terribili bollettini di contagi e decessi, per gettare lo sguardo sul futuro immediato della Penisola: un mix di cautela, preoccupazione e tanta voglia di ricominciare.

Su Raitre, alle 22.00, la fiction Liberi tutti. Due episodi: il primo s’intitola “Cosa c’è sotto?” Mentre incombe la minaccia di un controllo ufficiale, gli albanesi si mettono al lavoro in allegria. L’avvocato Michele Venturi (Giorgio Tirabassi) prova a fermare la burocrazia. Dionisotti (Ugo Dighero) sembra nascondere un segreto. A seguire il secondo episodio, “Caffè e cornetto”.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Novantadue. Claudio Fava racconta la stagione stragista, di cui fu vittima anche suo padre, il giornalista Pippo, ricordando i giudici Falcone e Borsellino. Non solo teatro, mas anche una denuncia delle responsabilità che portarono a quei fatti.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend. Anche stasera, per approfondire gli sviluppi dell’emergenza provocata dal Covid-19, Veronica Gentili resta in onda per tutta la serata. La conduttrice è anche apparsa in qualche episodio di fiction di successo come Don Matteo, Provaci ancora Prof! e nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà I Darwin di Donatello. Terminata l’ottava edizione del programma, Paolo Bonolis assegna stasera i “Ciao Darwin Awards” (parodia dei premi Oscar). I concorrenti sono divisi in tre categorie: miglior look, miglior performance e concorrente dell’anno. Viene inoltre inserita una categoria speciale per cui vota lo staff del programma.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Paula ha avuto una vita dura e da quando ha raggiunto i 270 chili ha costruito un muro attorno a sé. James, invece, pesa 300 chili e ha perso il padre e la sorella a causa di problemi di obesità. Riuscirà ad evitare un tragico destino?

Stasera in tv 23 maggio 2020 film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2010, di John Luessenhop, Takers, con Paul Walker, Matt Dillon. Un gruppo di criminali si prende gioco della polizia mettendo a segno una serie di colpi che sembrano perfetti. Ma un giorno entra in azione un detective molto testardo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 1995, di e con Mel Gibson, Braveheart – Cuore impavido. Scozia, XIII secolo. Dopo che la moglie è stata uccisa dagli inglesi, William Wallace si mette alla testa dei rivoltosi e diventa ben presto un eroe nazionale.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’animazione del 2013, di Carlos Saldanha, Rio 2: Missione Amazzonia. Blu, Gioiel e i piccoli conducono una vita felice a Rio de Janeiro. Ma la notizia che in Amazzonia è stato avvistato un altro uccello della loro specie convince Gioiel a partire. Il povero Blu si troverà a lottare contro il timore di perdere la compagna e i figli, affascinati dal richiamo della natura.

Su La7, alle 21.15, il film storico del 1997, di Steven Spielberg, Amistad, con Morgan Freeman, Anthony Hopkins. 1839. 53 schiavi di colore del vascello Amistad riescono a liberarsi e a fare rotta verso l’Africa. Bloccati da una nave americana, saranno processati per omicidio e pirateria.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1985, di John Glen, 007 – Bersaglio mobile, con Roger Moore. Con l’aiuto di una bella geologa, James Bond cerca di bloccare un folle industriale che vuole inondare la Silicon Valley per trarne un enorme vantaggio economico.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 2002, di Gregory Hoblit, Sotto corte marziale, con Bruce Willis. 1944: in un campo di prigionia tedesco, il tenente Thomas Hart viene incaricato dal colonnello McNamara di difendere un soldato di colore, accusato di aver ucciso un commilitone.

Film in onda su altre reti

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Gary McKendey, Killer elite, con Robert De Niro, Jason Statham. Danny, assassino su commissione, stanco della sua vita da mercenario si ritira. Ma quando scopre che il suo amico Hunter è stato rapito in Oman, si vede costretto a tornare in azione.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Kevin Macdonald, State of play, con Russell Crowe. Cal McAffrey, affermato giornalista, indaga sulla morte di una donna. La vittima era l’assistente e l’amante di Stephen Collins, ambizioso astro nascente della politica.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film musical del 1960, di George Cukor, Facciamo l’amore, con Marilyn Monroe. Un miliardario scopre che una compagnia teatrale lavora a una commedia satirica su di lui. Decide allora di farsi assumere in incognito per seguire il lavoro da vicino.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Jennifer Yuh, Kung Fu Panda 2. Il panda Po, diventato Guerriero Dragone, protegge la Valle della Pace con i suoi amici. Ma un nuovo nemico lo costringe a tornare in azione; l’antica arte del kung fu potrebbe non bastare a fermarlo.