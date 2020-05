In occasione della Giornata della legalità 2020, sabato 23 maggio, la Rai adotta una programmazione speciale. La ricorrenza istituita in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutte le vittime di mafia, verrà celebrata con contenuti a tema in tv, in radio e su RaiPlay.

Giornata della legalità 2020 – La programmazione speciale di Rai 1, Rai 2 e Rai 3

La programmazione speciale della Rai per la Giornata della legalità 2020, inizia alle 7:45 su Rai 1 con Uno Mattina in Famiglia. Monica Setta e Tiberio Timperi ospitano in collegamento la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina insieme al Procuratore Nazionale Federico Cafiero De Raho e al Capo della Polizia Franco Gabrielli.

Seguono gli interventi del Presidente della Camera Roberto Fico e del Presidente della Rai Marcello Foa. In collegamento anche Maria Falcone, sorella del Magistrato Giovanni Falcone.

Inoltre, il sociologo Nando Dalla Chiesa – figlio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – parla della Nave della legalità insieme a studenti e docenti.

La mattinata dedicata alla Giornata della legalità 2020 prosegue con la testimonianza di Tina Montinaro. È la moglie di Antonio Montinaro, capo-scorta di Giovanni Falcone, morto insieme al Magistrato nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.

Sempre su Rai 1, ma alle 16:45, è la volta di Italia sì!.Marco Liorni dedica una lunga finestra alla strage di Capaci con Rita Dalla Chiesa. Presente anche Alfredo Morvillo, fratello di Francesca Morvillo. Era la moglie di Giovanni Falcone ed è stata uccisa insieme a lui.

Mentre, Ficarra e Picone, in collegamento dall’Albero di Falcone a Palermo, leggono alcuni versi dedicati a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e a tutte le vittime di mafia.

All’impegno di Rai 1, fa da sponda la programmazione di Rai 2 e Rai 3. La terza rete trasmette alle 18:00 Speciali Storia – C’era una volta a Palermo. Alle 20:00, invece, in programma una puntata monografica di Blob su Falcone e Borsellino. Massimo Gramellini, dal canto suo, apre Aspettando le parole con un monologo dedicato alla Giornata della legalità.

Infine, alle 21:00 su Rai2, Duilio Giammaria riserva un capitolo di Petrolio alle iniziative di #PalermoChiamaItalia.

Giornata della legalità 2020 – La programmazione speciale degli altri canali Rai



Anche gli altri canali Rai si mobilitano per la Giornata della legalità 2020 con una programmazione speciale. A partire dai canali per ragazzi. Su Rai Gulp, alle 14:15, una puntata speciale di #Explorers, con confronti sui temi della legalità. Mentre, alle 18:00 va in onda il film d’animazione Giovanni e Paolo il mistero dei Pupi.

Inoltre, tra i programmi dedicati di Rai Storia da segnalare in seconda serata il documentario Paolo Borsellino. Essendo Stato, realizzato da Ruggero Cappuccio. Una rilettura dell’audizione al cospetto del Csm, nel 1988, in cui Paolo Borsellino e Giovanni Falcone parlavano della smobilitazione in atto nel pool antimafia di Palermo.

Rai 5 partecipa con la riproposizione, alle 21:00, dello spettacolo teatrale Novantadue. Racconta le terribili stragi mafiose del 1992, con Filippo Dini e Max Mazzotta.

Invece, Rai Premium per la Giornata della legalità 2020 programma alle 23:15 il film L’attentatuni – Il grande attentato, di Claudio Bonivento. Con Claudio Amendola e Veronica Pivetti.

Infine, da ricordare che Rai News tutte le testate giornalistiche della Rai dedicano ampio spazio alla cronaca delle celebrazioni e al ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

I contenuti speciali di Rai Play e Rai Cultura

Per la Giornata della legalità di sabato 23 maggio, Rai Play e Rai Cultura hanno preparato contenuti speciali. Rai Play ha realizzato una selezione di film, fiction, documentari e materiali delle Teche Rai sul tema. Da segnalare, la fiction Giovanni Falcone: l’uomo che sfidò Cosa Nostra, con Elena Sofia Ricci e Massimo Dapporto.

Ma anche il documentario Giovanni Falcone – C’era una volta a Palermo, realizzato da Alessandro Chiappetta. Un ritratto del Magistrato con in contributi di chi ha vissuto e lavorato a stretto contatto con lui.

Mentre, il film Era d’estate, con Beppe Fiorello, racconta l’estate passata da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’Asinara, in vista del maxi-processo. La regia è di Fiorella Infascelli.

Infine, Rai Cultura ha realizzato un WebDoc sulla legalità, un insieme di infografiche, foto, video e documenti. Con testimonianze raccolte negli anni dai programmi hanno affrontato il tema.