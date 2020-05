Venerdì 22 maggio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di Amici Speciali. Con la conduzione di Maria De Filippi.

Dopo l’esperienza di Amici Celebrities, la conduttrice è tornata con uno nuovo spin off (in collaborazione con Tim); dedicato stavolta alla solidarietà. A giudicare le esibizioni della Squadra Bianca e della Squadra Blu ci sono Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Incerta la presenza di Eleonora Abbagnato, assente dalla scorsa settimana per la quarantena obbligatoria dopo il suo rientro dalla Spagna. Il vincitore della puntata d’esordio è stato Alessio Gaudino, concorrente di Amici 15.

