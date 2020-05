Stasera in tv 24 maggio 2020. Si concludono le repliche di L’allieva 2 e le puntate di Che tempo che fa. Roberta Petrelluzzi conduce la terza puntata di Un giorno in pretura. Ecco nei dettagli la programmazione odierna.

Stasera in tv 24 maggio 2020 programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la serie L’allieva 2. Due episodi. Il primo s’intitola Omega come omicidio. Claudio (Lino Guanciale) comunica ad Alice (Alessandra Mastronardi) che potrebbe diventare direttore dell’istituto e le annuncia di voler ufficializzare il loro amore con i suoi genitori. Ma il magico idillio va in frantumi con il ferimento di Calligaris. A seguire il secondo episodio, Corsa cieca.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Anche per l’ultima puntata, Fabio Fazio, coadiuvato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, racconta ai telespettatori come procede la convalescenza del “paziente Italia”, alle prese ormai da mesi con il Covid-19. Non mancano poi collegamenti con attori e cantanti, oltre agli interventi dello spassoso Nino Frassica.

Su Raitre, alle 21.20, Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi ripercorre le fasi salienti del processo contro Valentino Talluto, che dal 2006 al 2015 ha coltivato numerose relazioni pur sapendo di essere sieropositivo, contagiando consapevolmente 32 donne. Nella seconda parte il programma si occupa di un delitto avvenuto in un carcere di Sassari.

Su Rai 5, alle 21.15, I meccanismi della natura. Nelle foreste delle zone temperate vivono molti animali: insetti, uccelli, ma anche molti mammiferi come l’orso e lo scoiattolo. Tra la primavera e il ritorno dell’inverno, tutte le specie si organizzano per affrontare i cambiamenti di stagione.

Altri programmi

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. L’appuntamento settimanale con Barbara d’Urso e i suoi ospiti propone un’altra lunga serata dedicata in parte agli sviluppi dell’emergenza coronavirus. Il resto del programma, in onda in diretta da Cologno Monzese, dà spazio alle storie dei personaggi più amati dal grande pubblico di Barbara.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Il talk di Massimo Giletti continua a ottenere buoni ascolti: il 10 maggio ha conquistato 1.693.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Anche stasera approfondimenti sull’attualità, sulla crisi economica e sulle strategie per far ripartire il Paese.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua il viaggio di Francesco Panella in cerca del miglior ristorante italiano all’estero. La tappa di oggi è Cartagena (Colombia). Panella incontra 3 italiani che lo portano a mangiare nel loro locale preferito. In palio, cene pagate per un anno.

Stasera in tv 24 maggio 2020 film in onda

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2017, di Clovis Comillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1996, di Barry Levinson, Sleepers, con Robert De Niro, Brad Pitt. Anni 60. Per una bravata quattro ragazzini newyorkesi finiscono in riformatorio, dove subiscono abusi di ogni genere dal secondino Nokes (Kevin Bacon). Diventati adulti, Lorenzo (Jason Patric), Michael (Brad Pitt), John (Ron Eldard) e Tommy (Billy Crudup) trovano l’occasione di vendicarsi.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 2013, di Rawson Marshall Thurber, Come ti spaccio la famiglia, con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis. David ( Jason Sudeikis), spacciatore da quattro soldi, accetta di fare da corriere tra Messico e Usa. Per riuscire a passare il confine inosservato, si spaccia per un perfetto padre di famiglia ingaggiando Rose (Jennifer Aniston), la sua vicina di casa che si guadagna da vivere esibendosi in uno strip club.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2015, di Roan Johnson, I delitti del BarLume – Il telefono senza fili, con Filippo Timi. Vanessa Benedetti scompare nel nulla. Per i quattro vecchietti non ci sono dubbi: il marito l’ha uccisa, gettandola in un dirupo. Ma toccherà a Massimo risolvere l’enigma.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford. Indiana e suo figlio Matt sono sulle tracce del Teschio di cristallo di Akator. Ma dovranno fare i conti con la spia sovietica Irina Spalko che li insegue.

Film 20 Mediaset, Iris, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film giallo del 2010, di Guy Ritchie, Sherlock Holmes – Gioco di ombre, con Jude Law, Robert Downey Jr. Holmes e il dottor Watson sono alle prese con il professor Moriarty. Grazie alla sua mente criminale, l’uomo potrebbe mettere in grave difficoltà il detective.

Su Iris, alle 21.00, il film di guerra del 1979, di Francis Ford Coppola, Apocalypse Now Redux, con Marlon Brando. Il capitano Willard riceve l’ordine di eliminare il colonnello Kurtz, un disertore che si è rifugiato in Cambogia. Là ha creato un regno in cui è adorato come una divinità.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 1982, di Franco Castellano, Attila flagello di Dio, con Diego Abatantuono. Al tempo dei romani, gli Unni si sono insediati nel Milanese. Continuamente depredati, i barbari capeggiati da Attila decidono di assediare e saccheggiare Roma.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Francesca Archibugi, Vivere, con Micaela Ramazzotti, Massimo Ghini. Mary Ann è una studentessa irlandese che viene ospitata per un anno della famiglia Attorre per lavorare come ragazza alla pari. Le loro storie si intrecciano tra legami d’amicizia e d’amore.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film western del 2018, di Jacques Audiard, I fratelli Sisters, con Joaquin Phoenix, John C. Reilly. Oregon, 1851. I fratelli Charlie ed Eli Sisters sono due assassini per commissione. Ora devono rintracciare un cercatore d’oro fuggito in California, ma l’uomo è pieno di sorprese.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di Pupi Avati, Il Signor Diavolo, con Gabriel Lo Giudice, Cesare Cremonini. Il giovane Emilio viene ucciso per mano dell’amico Carlo, convinto che il ragazzo fosse in realtà il Diavolo. Il funzionario del Ministero Furio Momentè si occupa delle indagini.