Stasera in tv martedì 26 maggio 2020 – Tutti i programmi in onda

Stasera, martedì 26 maggio, in tv spazio soprattutto a fiction e film. Pochi i programmi in onda dedicati ad informazione e intrattenimento. Su Rai 1 si concludono le repliche de Il Commissario Montalbano, mentre Canale 5 propone un nuovo episodio de La cattedrale del mare e Italia 1 la puntata settimanale de Le Iene Show.

Approfondimento sull’attualità assicurato da #Cartabianca, Fuori dal coro e Di Martedì.

Stasera in tv martedì 26 maggio 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Rai 1, martedì 26 maggio alle 21.25, chiude il ciclo di repliche dedicate a Il Commissario Montalbano. Ultimo atto affidato all’episodio del 2017 intitolato Come voleva la prassi. Si sviluppa a partire dall’omicidio di un’avvenente ragazza bionda. Il Commissario la trova nell’androne di un palazzo, con indosso un accappatoio intriso di sangue dopo un’uccisione brutale.

Mentre su Rai 2, stasera alle 21:20, va in onda la commedia Vita, cuore, battito, di Sergio Colabona. Protagonisti Gli Arteteca, il duo comico composto da Monica Lima e Enzo Iuppariello. Un terno al lotto li spinge a fare il viaggio in giro per l’Europa che cambia la loro vita.

Su Rai 3, alle 21:20, torna Bianca Berlinguer con l’approfondimento di #Cartabianca. Sotto osservazione i primi bilanci dell’emergenza Covid-19 e gli scontri politici sempre più accessi.

Tra i programmi di Rai 4, invece, alle 21:20 in onda il film Blade Runner 2049, Denis Villeneuve. A trent’anni dal celebre prequel firmato da Ridley Scott, nella Los Angeles del 2049 l’Agente K ha preso il posto di Deckart. Con Ryan Goslin, Harrison Ford, Ana de Armas e Jared Leto.

Inoltre, stasera su Rai 5, alle 21:15, il film Il Caso Freddy Heineken, di Daniel Alfredson con Anthony Hopkins. Mentre alle 22:45 segue Pink Floyd: behind the wall, documentario sulla storica band inglese con interviste e filmati inediti.

Su Rai Movie alle 21:10 c’è The Post, film del 2018 in cui Meryl Streep interpreta Katharine Graham, ispirata proprietaria del Washington Post. Tom Hanks è il Direttore del giornale. Insieme decidono di pubblicare lo scoop relativo alla guerra in Vietnam che passerà alla storia.

Alle 23:15, di nuovo Tom Hanks in Aspettando il re, tratto dal romanzo Ologramma per il re di Dave Eggers.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20 il film Un tavolo per due.

Stasera in tv martedì 26 maggio 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Canale 5, martedì 26 maggio alle 21:44, propone in prima tv il terzo e quarto episodio della serie spagnola La cattedrale del mare. A Barcellona, nel XIV secolo, l’atmosfera è segnata da guerre, carestie, violenze e una strisciante intolleranza religiosa. Nei nuovi episodi, i poveri affamati inscenano una rivolta contro i nobili, guidati da Bernat. L’esito non è dei più rosei.

Italia 1, stasera alle 21:15, programma Le Iene Show. In conduzione il trio composto da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Tra i servizi, un contributo di Roberta Rei sulle violenze contro le donne, costrette dalla Covid-19 a rimanere in casa insieme ai loro carnefici.

Su Rete 4, alle 21:25, la puntata settimanale di Fuori dal coro. Mario Giordano intervista il leader della Lega Matteo Salvini e prosegue la battaglia contro i ritardi degli aiuti economici per l’emergenza. Spazio anche alla necessità di un piano per la scuola.

20 propone alle 21:11 il film Batman Begins, di Christopher Nolan. È il primo capitolo datato 2005 delle trilogia che ha segnato il reboot della saga cinematografica con protagonista l’uomo pipistrello.

Mentre su Cine 34, alle 21:10, c’è Il figlio più piccolo, di Pupi Avati. Christian De Sica è uno spregiudicato uomo d’affari, supportato dal commercialista interpretato da Luca Zingaretti. Laura Morante è sua moglie.

Inoltre, La 5 offre alle 21:25 Noi siamo infinito, cult del 2012 con Emma Watson.

Su Iris, alle 21:11, la commedia western Maverick, con Mel Gibson e Jodie Foster.

Italia 2 trasmette alle 21:20 il film d’azione Guardians: il risveglio dei guardiani, ambientato nella guerra fredda tra organizzazioni segrete e forze difensive sovrannaturali.

Infine, su Mediaset Extra alle 21:15, in replica l’episodio 3 della serie Il peccato e la vergogna, con Gabriel Garko e Manuela Arcuri.

Programmi martedì 26 maggio di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Tra i programmi de La 7 per la serata di martedì 26 maggio, alle 21:15 la puntata settimanale di Di Martedì. Giovanni Floris e i suoi ospiti si occupano della stretta attualità politica ed economica.

Su Real Time, alle 21:20, l’episodio 9 di Primo Appuntamento. Segue, alle 22:45, Il salone delle meraviglie.

NOVE manda in onda alle 21:25 il film Una settimana da Dio, celebre commedia con Jim Carrey e Jennifer Aniston.

Mentre, Tv8 programma alle 21:30 il film Il potere dei soldi.

Film anche su Cielo, alle 21:15, con la commedia Paulette di Jérôme Enrico.

Infine, Paramount Channel offre alle 21:10 il cult School of Rock.

Programmi e film Sky per la prima serata di martedì

Per i programmi di Sky Uno, alle 21:15 c’è la puntata settimanale di EPCC – E Poi C’è Cattelan. Alessandro Cattelan ospita il pilota della Ferrari Charles Leclerc e lo Chef Francesco Panella.

Su Sky Atlantic, dalle 21:15, gli episodi 1 e 2 della seconda stagione di Spartacus – La vendetta.

Sky Arte alle 21:15 propone Tutankhamon e la tomba del tesoro…

Mentre, Sky Cinema Uno programma alle 21:15 il film Ghost stories, diretto da Jeremy Dyson ed Andy Nyman.

Su Sky Cinema Due, sempre alle 21:15, è la volta di Arrivederci professore. Uno dei film più recenti girati da Johnny Depp, che interpreta l’insolito ruolo di un professore gravemente malato che prova a sfidare la sua condizione grazie anche al suo spirito anticonformista.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, c’è Il gatto con gli stivali, spin-off della saga di Shrek.

Infine, alle 21.15 su Sky Cinema #iorestoacasa2, Giampaolo Morelli, Edoardo Leo e Fabio De Luigi sono protagonisti del film noir Gli uomini d’oro, ambientato a Torino nel 1996.