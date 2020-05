Rai 2 sta mandando in onda nel daytime pomeridiano del sabato la serie tv dal titolo Re di Cuori. L’appuntamento è alle 14:00 sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.

Sempre Rai 2 ha già mandato in onda la prima stagione. Il titolo originale della serie è Doctor Doctor. Mentre a livello internazionale è stata presentata con il titolo The Heart Guy.

La produzione è australiana e la serie è stata trasmessa sul canale Nine Network proprio con il titolo Doctor Doctor. La prima stagione in Italia è andata in onda lo scorso anno a partire dal 10 agosto 2019.

Re di Cuori serie tv – trama generale

Re di Cuori ha come protagonista Hugh Knight un medico molto stimato, cardiochirurgo apprezzato a livello internazionale. Il medico ha un’alta considerazione di sé stesso. È consapevole di avere grandi qualità e capacità intuitive in sala operatoria.

Questo suo talento gli ha dato la possibilità di salvare molte vite umane. Però il dottor Knight vive una vita al di fuori delle regole e per questo si trova molto spesso in situazioni complicate e difficili.

Molti i personaggi comprimari che hanno un ruolo importante. Tra i personaggi con ruoli secondari ci sono Nathan, Floyd e Papa Pex.

Una curiosità: l’attore John Batchelor è stato colpito a 3 anni da un arresto cardiaco. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e da allora non ci sono stati più problemi. È il primo episodio che ha raccontato Batchelor quando è arrivato sul set di Re di Cuori.

Trama episodio Scacco matto

Nella puntata odierna Hugh Knight e il personale dell’ospedale si coalizzano per cercare di allontanare il loro capo Nora. In particolare il dottor Hugh Knight insieme a Betty escogita un piano per far sì che possa abbandonare spontaneamente l’ospedale. Accade però un incidente. Durante una gara vengono feriti diversi fantini e Nora è la prima ad accorrere per cercare di dare una mano ai colleghi.

Ciononostante si continua a fare in modo che Nora possa abbandonare l’ospedale. In particolare le vengono nascosti i casi più complicati, come ad esempio il problema di una donna malata di tumore al seno.

Arrivano altri malati con patologie molto delicate. E c’è anche il sospetto di qualcuno che è ricorso all’eutanasia. A questo punto il dottor Knight è costretto ad affidare il caso a Nora. La situazione si complica ancora di più quando Charlie, che vive nella sua fattoria, comincia ad avere problemi.

Alla fine Hugh e Nora raggiungono un accordo professionale di non belligeranza. Inoltre il cardiochirurgo desidera un contratto di locazione per una parte dell’ospedale abbandonata. In questo modo il nosocomio si potrà ampliare.

Re di Cuori – il cast completo della serie