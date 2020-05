A partire dalle ore 14.00 su Rai 1, Mara Venier conduce la puntata del 31 maggio di Domenica In.

La padrona di casa tiene compagnia ai telespettatori con un nuovo appuntamento ricco di ospiti. Molti si collegano da remoto. Qualcuno è accolto negli Studi Rai Fabrizio Frizzi da dove viene trasmesso il contenitore festivo.

Domenica In 31 Maggio Pierlugi Diaco

Nella puntata del 31 maggio Mara Venier ospita Pierluigi Diaco. Il giornalista si collega dallo studio 3 di Via Teulada dove sono in corso le prove di Io e te. Il talk infatti torna in diretta il 1 giugno nel pomeriggio su Rai 1, sostituendo Caterina Balivo che a settembre non tornerà al timone di Vieni da me. Ritroviamo le interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, la rubrica Io e te e lo spazio dedicato alle coppie over 70 che hanno trascorso tutta la vita insieme.

La novità invece è l’introduzione della rubrica Gli amici di Ugo in cui un ospite (non necessariamente famoso) si collega da casa per raccontare il suo animale domestico attraverso l’album dei ricordi. Inoltre nella nuova edizione Diaco è affiancato da Katia Ricciarelli e Santino Fiorelli che prendono il posto di Sandra Milo e Valeria Graci. L’ospite della prima puntata di Io e Te sarà proprio Mara Venier.

Mara Venier ospita Giovanna Botteri

Da Pechino interviene anche Giovanna Botteri. La giornalista racconta i suoi 30 anni di carriera come corrispondente della Rai. Nel corso degli anni ha seguito importanti eventi internazionali come la guerra in Kosovo, il G8 di Genova o i conflitti in Iraq.

Inoltre come vi avevamo già raccontato alcune settimane fa, la Botteri è stata protagonista di un controverso caso di Body shaming. Striscia la notizia aveva mandato in onda un servizio che apparentemente criticava il look della giornalista. Ma il contenuto è stato mal interpretato. E la trasmissione è stata inondata dalle polemiche. In realtà il programma di Antonio Ricci aveva preso le difese dell’inviata. E la stessa Giovanna Botteri, in un messaggio dedicato a Michelle Hunziker, ha smentito le fake news.

Domenica In Massimo Ranieri, Morgan, Enrico Brignano

Mara Venier intervista Massimo Ranieri. L’artista napoletano ha compiuto 69 anni il 3 maggio scorso, in pieno periodo di lockdown. Ma sui social ha ricevuto migliaia di messaggi affettuosi da parte di fan e colleghi. In particolare Gianni Morandi gli ha dedicato un lungo post di auguri. Oltre a ripercorrere le tappe fondamentali della carriera attraverso ricordi ed immagini di repertorio, regala al pubblico il singolo Mia ragione, già presentato in anteprima all’ultimo Festival di Sanremo.

A Domenica In torna anche Marco Castoldi, in arte Morgan. L’artista milanese presenta il libro Essere Morgan. La casa gialla, uscito nelle librerie il 14 maggio. Nell’ opera descrive il percorso travagliato che lo ha costretto a lasciare il suo appartamento di Monza. E’ un luogo dedicato interamente alle musica, dove sono custoditi strumenti musicali, spartiti e molti abiti di scena. Essere Morgan rappresenta solo il primo capitolo di una trilogia letteraria. Il prossimo libro sarà dedicato al collega Bugo e alla vicenda Sanremese.

Nella puntata del 31 maggio la padrona di casa ospita anche Enrico Brignano. Il comico romano presenta Tutto casa e teatro. Lo show comico, che andrà in onda domani sera su Rai 2, è stato registrato pochi mesi fa dinanzi ad un platea di 6.000 persone.

In trasmissione intervengono anche Giovanni Toti ed Antonio Decaro. Il Presidente della Regione Liguria ed il sindaco di Bari raccontano come i loro territori hanno affrontato il lookdown. E quali strategie vogliono mettere in atto per rilanciare la stagione turistica.

Infine il professor Massimo Galli, collegato da Milano, informa i telespettatori sugli ultimi dati riguardanti la diffusione del Covid 19.