A giugno 2020 la piattaforma in streaming Netflix propone serie TV, film e show. Si inizia con la nuova serie tv tutta italiana intitolata Curon, e numerosi film campioni di incassi come Dunkirk. Ma anche due addii importanti: le ultime stagioni di Dark e Tredici.

Netflix giugno 2020 – Tredici, Curon e Dark

Dal 5 giugno su Netflix è disponibile la quarta e ultima stagione della serie Tredici. Tratta da un libro di successo, racconta la storia drammatica delle motivazioni che hanno spinto la protagonista, Hannah Baker, al suicidio. Prima di morire, Hannah ha lasciato 13 cassette in cui ha registrato la sua storia, fatta di incomprensioni giovanili, drammi personali e solitudine.

Curon è la serie tv originale e tutta italiana disponibile in esclusiva su Netflix dal 10 giugno. Di genere drammatico e soprannaturale, Curon segue il mistero che coinvolge Anna, madre di due gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Anna decide di tornare nel suo villaggio natale, Curon, ma appena arrivati a destinazione sparisce. I suoi figli devono scoprire quanto è accaduto a Curon. Il paesino è stato interamente ricostruito dopo che il lago artificiale di Resia, nel 1950, aveva inghiottito l’originale Curon.

Infine, anche la serie supernatural Dark si conclude il 27 giugno con la terza stagione in esclusiva su Netflix. Il paesino di Winden in Germania pare essere coinvolto in un loop temporale che si ripete identico ogni 33 anni, ogni volta terminando con la fine del mondo per poi riavviarsi da capo. Riuscirà il protagonista, Jonas, nato da un paradosso temporale, a porre fine al loop senza scatenare l’apocalisse?

Netflix giugno 2020 – Nuove stagioni di serie tv

Il 1 giugno è stata rilasciata su Netflix la seconda parte della terza stagione della serie di animazione giapponese L’attacco dei Giganti. I misteri dietro l’esistenza di queste creature colossali e divoratrici di uomini stanno per essere svelati. Le speranze degli esseri umani risiedono in Eren Jaeger, capace di trasformarsi in gigante a suo piacimento, e nel Corpo di Ricerca dell’esercito che lo guida e lo supporta.

Prosegue con la seconda stagione anche The Order, disponibile su Netflix a partire dal 18 giugno. Durante la prima, il protagonista Jack Morton si è unito all’Ordine Ermetico della Rosa Blu, una società segreta che gli ha insegnato a praticare la magia.

Infine, il 21 giugno viene resa disponibile l’ottava stagione di Suits. La serie legal-drama statunitense si è già conclusa nel 2019 con la nona e ultima stagione. Il protagonista è Harvey Specter, uno dei più importanti, cinici e spietati avvocati di New York. Mike Ross è invece un ragazzo dotato di una prodigiosa memoria eidetica (capacità di visualizzare mentalmente le immagini dopo averle viste per pochi istanti). Mike non si è mai laureato in legge, ma ha sfruttato le sue capacità per sostenere esami al posto di altri studenti. Harvey decide così di assumerlo nel suo studio.

I film in programmazione

Dal 1 giugno su Netflix è disponibile Ready Player One, film fantascientifico tratto dall’omonimo libro di Ernest Cline e diretto da Steven Spielberg. In un futuro distopico la terra è divenuta sovrappopolata e senza risorse. Per distrarsi dal grigiore, gli esseri umani possono contare su di un universo virtuale raggiungibile con visori per la realtà virtuale avanzatissimi: Oasis. Quando il creatore di Oasis muore, si scatena però una guerra digitale (e non solo) per succedergli e sedersi sul suo trono.

Dopo essere passato per la prima visione di Canale 5, Dunkirk approda sui lidi del servizio in streaming Netflix dal 15 giugno. Il film di genere storico drammatico racconta le vicende dei soldati inglesi e francesi rimasti intrappolati sulla spiaggia di Dunkerque agli esordi della Seconda Guerra Mondiale. Schiacciati tra il mare e le incursioni dell’esercito nazista.

La cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 dovuta all’emergenza Coronavirus ha ispirato il progetto di Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga, dal 26 giugno su Netflix. La pellicola vede nel cast Will Ferrell e Rachel McAdams, i protagonisti, insieme a Demi Lovato, Pierce Brosnan e Dan Stevens. Il film racconta di una coppia di aspiranti musicisti che si gioca l’occasione più preziosa della loro carriera. Hanno, infatti, la possibilità di rappresentare il proprio Paese all’ESC.