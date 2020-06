Amazon Prime Video propone, tra le novità di giugno 2020, nuove stagioni di serie tv originali, come Dispatches from Elsewhere. Ma soprattutto molti film che arricchiscono la videoteca del servizio in streaming, come Knives Out: Cena con delitto.

Amazon Prime Video giugno 2020 – El Presidente, Dispatches from Elsewhere

La serie El Presidente, disponibile su Amazon Prime Video dal 1 giugno 2020, racconta una versione romanzata degli eventi del noto FIFA Gate. Lo scandalo ha scosso il mondo del calcio nel 2015, portando alla luce un mondo sotterraneo di corruzione e sotterfugi, favoritismi e scommesse clandestine. Sergio Jadue è il presidente di un piccolo club cileno appena uscito dall’anonimato. La serie segue il personaggio mentre diventa il bersaglio di un complotto da 150 milioni di dollari, ideato dal noto presidente della Football Association Argentina, Julio Grondona.

La prima stagione di Dispatches from Elsewhere è disponibile su Amazon dal 15 giugno. La serie statunitense è disponibile negli USA dal 1 marzo 2020 e ha ricevuto opinioni più che positive dalla critica e dal pubblico. Un gruppo di persone comuni, originarie della città di Philadelphia, in Pennsylvania, deve risolvere un mistero che si cela “appena dietro il velo della vita quotidiana”. Ben presto, però, scopriranno che in realtà le sue radici affondano molto più in profondità di quanto immaginassero.

Future Man, Criminal Minds

A partire dal 1 giugno è fruibile su Amazon Prime Video la terza stagione della serie tv fantascientifica Future Man. Josh Futturman è un giovane dedito esclusivamente a una sola missione: completare, primo al mondo, il suo videogame preferito. Riesce nell’impresa, scoprendo che il gioco è uno strumento attraverso cui gli abitanti del futuro stanno reclutando combattenti per salvare la Terra dai biotic; esseri umani contagiati con un virus che li rende perfetti e immuni a ogni malattia. Ma anche controllabili come robot da persone senza scrupoli che vogliono dominare il mondo.

Anche Criminal Minds: Beyond Borders è fruibile dal primo giugno, con due stagioni complete. Si tratta di una serie crime, spin off della più nota Criminal Minds, in cui una divisione speciale dell’FBI, denominata International Division, ha il compito di risolvere casi che coinvolgono cittadini americani all’estero.

Amazon Prime Video giugno 2020 – Tutti i film

Dal 5 giugno è possibile seguire su Amazon Prime Video Knives Out: Cena con delitto. Nel film, che ricorda quasi una sessione del gioco da tavolo Cluedo, un ricco ereditiere viene assassinato in casa nel giorno del compleanno. Ciascuno dei membri della sua famiglia ha un valido movente per l’omicidio: una cospicua eredità. Viene chiamato ad indagare un celebre detective, interpretato da Daniel Craig, per far luce sul caso.

Il 6 giugno, invece, è disponibile nel catalogo il film commedia-action Jonny English Strikes Again. La parodia di James Bond interpretata da Rowan Atkinson, la mente dietro il celebre Mister Bean, deve nuovamente risolvere un caso misterioso. Ma, ovviamente crea solo problemi a chiunque abbia la sfortuna di incontrarlo.

Infine, dal 15 giugno la collezione delle commedie di Paolo Villaggio si arricchisce con Fantozzi 2000: La Clonazione. Sul catalogo Amazon sono già presenti altri film con protagonista il tragicomico ragionier Fantozzi, divenuto un’icona dell’Italia degli anni ’70, ’80 e ’90. Fantozzi 2000 è il decimo e ultimo capitolo della saga.

La Megaditta, in serie difficoltà economiche, decide di clonare i dipendenti più fedeli e servili per richiamarli a lavorare anche dopo la morte. Fantozzi, per ovvie motivi, è il primo della lista.