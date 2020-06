Stasera in tv 5 giugno 2020. Si conclude Amici Speciali su Canale 5. Torna Propaganda live, mentre Quarta grado torna con Le storie. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 5 giugno 2020 Programmi Mediaset, La7, Tv8

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Apre la puntata il racco Programmi Mediasetnto dedicato al fumettista e scrittore Hugo Pratt: la sua vita, le opere e, naturalmente, il leggendario eroe Corto Maltese che lo ha reso uno dei maestri della graphic novel. Segue la storia della rivista Linus.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado – Le storie. A una settimana dalla fine del programma Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono la prima puntata stagionale dello spin-off che si focalizza, attraverso ricostruzioni, pareri degli esperti, interviste e testimonianze sui casi irrisolti della cronaca nera che hanno appassionato il pubblico.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici speciali. Si conclude la maratona benefica ideata e condotta da Maria De Filippi che raccoglie fondi per la protezione civile. I protagonisti sono The Kolors, Alberto Urso, Irama, Gabriele e Umberto (squadra Blu), Giordana, Gaia, Andreas, Alessio, Random e Michele Bravi (squadra Bianca). Coreografie di Giuliano Peparini.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Torna Diego Bianchi che, anche stasera, commenta con il suo stile ironico le vicende più calde dell’attualità. Tra i temi in discussione, oltre all’evolversi dell’emergenza Covid-19, le intemperanze verbali del presidente Usa Trump.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Off. Seconda puntata del meglio della nona edizione del talent. In giuria, Claudio Bisio, Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Salgono sul palco, tra gli altri, la piccola cantante Marysol Bucci e l’acrobata James Kingsford Smith.

Programmi Nove e Real Time

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento con Maurizio Crozza e la sua satira che prende di mira i politici e non solo. Tra le imitazioni di questa stagione c’è un volto conosciuto per l’emergenza Covid, Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Rivediamo la puntata andata in onda da Bergamo: Damiano Carraro e Katia Follesa conoscono Andrea della “Pasticceria Bonati”, Matteo e la sua “Mg2”, infine Giancarlo alla guida di “Cortinovis”.

Stasera in tv 5 giugno 2020 – film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2018, di Paolo Virzì, Notti magiche, con Mauro Lamantia, Giovanni Toscano. 3 luglio 1990: mentre si sta giocando la semifinale dei Mondiali di Calcio tra Italia e Argentina, a Roma viene assassinato un noto produttore cinematografico. I sospettati sono tre giovani aspiranti sceneggiatori: Antonino (Mauro Lamantia), Luciano (Giovanni Toscano) ed Eugenia (Irene Vetere).

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 1998, di J. McNaughton, Sex Crimes – Giochi pericolosi, con Matt Dillon. Processato per molestie sessuali ai danni di due studentesse, un istruttore di vela viene assolto e risarcito. Due detective scoprono però che le ragazze erano sue complici.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2014, di R. Glatzer, W. Westmoreland, Still Alice, con Julianne Moore. Alice Howland, affermata linguista alla Columbia University, decide di ricorrere ad uno specialista. La diagnosi è devastante: è affetta da una rara forma di Alzheimer.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’azione del 2002, di John Singleton, 2 Fast 2 Furious, con Paul Walker. Brian O’ Conner (Paul Walker), espulso dall’Fbi per la sua ossessione per le corse d’auto, accetta di trasportare denaro sporco per un boss di Miami, chiedendo aiuto all’amico Roman (Tyrese Gibson). In realtà i due si sono infiltrati nella banda per affiancare un’altra collega sotto copertura.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2005, di David Dobkin, 2 single a nozze, con Owen Wilson, Vince Vaughn. John e Jeremy si imbucano nei ricevimenti di nozze per conoscere ragazze con cui avere fugaci relazioni. Le cose si complicano, però, quando uno dei due s’innamora.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2011, di J.J. Abrams, Super 8, con Kyle Chandler, Joel Courtney. Cinque ragazzini assistono al deragliamento di un treno mentre stanno girando un film in Super 8. Ma notano qualcosa di strano e l’arrivo dei militari lo conferma.

Film in onda su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York, con Timothée Chalamet, Elle Fanning. Innamorato di New York, Gatsby organizza un weekend a Manhattan con la sua ragazza. In un piovoso fine settimana il loro legame sarà messo alla prova.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2014, di Jean – Baptiste Léonetti, The Reach – Caccia all’uomo, con Michael Douglas. Ben viene ingaggiato dal ricco uomo d’affari Madec per accompagnarlo nel deserto del Mojave a caccia di mufloni. Ma un grave incidente trasforma la battuta in un incubo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ben Affleck, Gone Baby Gone, con Casey Affleck, Michelle Monaghan. Una bimba di quattro anni viene rapita. Gli zii della piccola ingaggiano Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, perché aiutino la polizia a trovarla.