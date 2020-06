Torna su Rai 1 la fortunata serie Che Dio ci aiuti 5. La quinta stagione composta da dieci puntate, viene riproposta al giovedì. Nel cast, nel ruolo della protagonista suor Angela, c’è Elena Sofia Ricci.

La regia è di Francesco Vicario. La produzione è della Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei per Rai Fiction.

Trama generale

La quinta stagione di Che Dio ci aiuti prosegue nel solco di quelle precedenti. La forza dei racconti è la capacità di affrontare temi sempre molto attuali. Nell’edizione 2019 si puntava l’attenzione ad esempio sulla violenza sulle donne, sulle fake news, sulla dipendenza dei giovanissimi da droga e alcool, sulla diffamazione via social e anche sul drammatico problema della blue whale.

Suor Angela è stata sempre accanto a sua Costanza nel tentativo di aiutare tutti coloro che si rivolgono al convento.

Vediamo adesso le sinossi dei due episodi in onda questa sera in replica.

Che Dio ci aiuti 5 – Omnia in bonum – trama

Avevamo lasciato nella quarta stagione Azzurra sposata con Guido (Lino Guanciale). Valentina aveva lasciato Gabriele per partire con uno dei suoi tanti amanti. In commento erano rimasti due ragazzi dal cuore spezzato, Nico e Gabriele.

Suor Angela e suor Costanza stanno aspettando l’arrivo di una novizia. Nel frattempo Nico cerca di sostenersi come può dalle sofferenze del cuore. Si ritrova così a baciare una sconosciuta. Tutto questo è avvenuto prima di rivedere Asia che gli ha rivelato una notizia davvero sconvolgente.

Al convento ritorna anche Azzurra e svela a suor Angela di avere in mente un progetto di ristrutturazione: vuole trasformare una parte del Convento in un hotel. Azzurra però nasconde dentro un dolore molto forte che non vuole confessare neanche a suor Angela. Così cerca di assumere un atteggiamento spensierato per non far capire agli altri la sua sofferenza.

Intanto nell’ospedale locale arriva al pronto soccorso in codice rosso una ragazza. I medici si accorgono subito che ha tentato il suicidio.

Che Dio ci aiuti 5 – Come nelle favole – trama

La ragazza ricoverata in gravi condizioni è Valentina grande amica di Azzurra che non crede all’ipotesi del suicidio. Così comincia ad indagare nella vita di Valentina per cercare di capire quanto è realmente accaduto. La prima ipotesi è che Valentina potrebbe aver subito un tentativo di omicidio. Azzurra alla fine crede di essere davvero arrivata vicino alla verità. Insomma avrebbe scoperto l’identità del colpevole.

Tutto questo però potrebbe mettere addirittura a rischio la sua stessa vita.

A fine episodio Nico cerca di insegnare a Ginevra come comportarsi adeguatamente e le insegna anche come affrontare le nuove esperienze che la vita riserva ad ognuno di noi. Infine Valentina si sveglia dal coma ma ci si rende conto che la sua situazione desta ancora preoccupazione.

Che Dio ci aiuto 5 – il cast completo