Franca Leosini torna questa sera, domenica 7 giugno, con Storie maledette, in onda alle 21:20 su Rai 3. La giornalista intervista il dentista sardo Francesco Rocca, condannato all’ergastolo per aver commissionato l’omicidio della moglie Dina Dore nel 2008. Quello scotch che sigilla un mistero è la prima di due nuove puntate realizzate da Franca Leosini. La seconda andrà in onda domenica 14 giugno.

Storie maledette 7 giugno diretta – Quello scotch che sigilla un mistero, l’omicidio di Dina Dore

Storie maledette del 7 giugno affronta l’omicidio di Dina Dore, 37enne sarda uccisa nel garage di casa il 26 marzo del 2008, a Gavoi (Nuoro). Siamo nel cuore dell’entroterra sardo, nella Barbagia di Ollolai, alle propaggini del massicico montuoso del Gennargentu.

Dina Dore era appena rientrata a casa in auto con la figlia di otto mesi. Lì è stata legata, chiusa nel bagagliaio della vettura e soffocata dal nastro adesivo sulla bocca.

La prima pista seguita dagli inquirenti fu quella del sequestro di persona finito in tragedia. Solo dopo quattro anni, arrivò la svolta che incastrò il marito, Francesco Rocca, facoltoso e insospettabile dentista. In tre gradi di giudizio, la magistratura ha stabilito che l’uomo fu il mandante dell’omicidio e lo ha condannato all’ergastolo.

Il movente sarebbe legato ad una relazione extraconiugale tra il dentista e l’assistente 22enne Anna Guiso, ma lui ancora oggi si proclama innocente. Franca Leosini ha realizzato l’intervista che vi racconteremo in diretta nel carcere di Alghero, dove l’uomo sta scontando la pena.

A ventisei anni dall’esordio di Storie maledette, Franca Leosini ha deciso di tornare con l’intervista a due mandanti di omicidio. Nella seconda, intervisterà Sonia Bracciale, condannata a 21 anni di reclusione per aver commisisonato il pestaggio mortale al marito. Delitti cui i media non hanno riservato grande spazio, ma che secondo la giornalista sono estremamente peculiari.

La Leosini ha raccontato anche che il nuovo ciclo prevedeva quattro puntate. Tuttavia, le ristrettezze per l’emergenza Covid-19 hanno impedito, finora, di registrare le altre due interviste.

Storie maledette la diretta – Franca Leosini introduce il caso Dina Dore



La diretta di Storie Maledette del 7 giugno si apre con un l’introduzione descrittiva di Franca Leosini. La giornalista tratteggia con il suo inconfondibile linguaggio barocco i paesaggi e la storia secolare della Barbagia. Poi, introduce il caso.

Intorno alle 21:30 del 26 marzo 2008, Francesco Rocca torna a casa, lascia l’auto all’esterno e va in garage. Rocca spiega che sapeva di dover riuscire, per questo ha lasciato l’auto in strada. Aggiunge di utilizzare abitualmente l’ingresso del garage, anche quando non rientra con l’auto.

Francesco Rocca entra nel box, trova la borsa di Dina Dore a terra e la portiera dell’auto aperta. Sul sedile passeggero, la piccola figlia di otto mesi dorme nel seggiolino. Rocca chiama la moglie senza ricevere risposta, dunque lancia l’allarme. Chiama la Polizia e alcune persone di fiducia, che arrivano nel giro di pochi minuti.

Gli inquirenti trovano il cadavere di Dina Dore nel bagagliaio solo dopo cinque ore. Era morta circa otto ore prima, incaprettata e soffocata dallo scotch dopo un’agonia superiore ai cinque minuti.

L’omicidio scuote tutto il nuorese e ai funerali partecipano migliaia di persone, vista anche la notorietà del dentista Francesco Rocca.

Storie maledette 7 giugno diretta – Le contraddizioni di Francesco Rocca e il matrimonio con Dina Dore

Appena dopo il ritrovamento del cadavere di Dina Dore, Francesco Rocca indica agli inquirenti in nomi di alcuni sospettati. Anche nelle numerose interviste concesse alle tv e ai giornali locali, spinge da subito per la pista del sequestro di persona.

Franca Leosini lo incalza sui particolari che lo hanno spinto a formulare quell’ipotesi. Rocca spiega come nella loro zona si siano verificati nel tempo molti sequestri di persona e il fatto che Dina Dore fosse stata chiusa nel bagagliaio legata in quel modo lo ha spinto a pensare al sequestro. Non riesce, però, a fornire altri particolari.

Francesco Rocca viene da una famiglia molto facoltosa e conosciuta di medici e politici locali. Il matrimonio con Dina Dore è arrivato dopo quattordici anni di fidanzamento. I due si erano conosciuti da giovanissimi e poi avevano iniziato a frequentarsi durante gli anni all’Università di Nuoro. Dina Dore studiava Scienze Politiche e proveniva da una famiglia più umile, cosa che – sottolinea Franca Leosini – la spingeva a fare attenzione a tutto ciò che potesse far funzionare il loro rapporto.

La relazione extraconiugale tra Francesco Rocca e Anna Guiso

Dina Dore lavorava nello studio dentistico del marito Francesco Rocca, dopo aver già fatto da assistente a suo padre. Quando rimase incinta, si assentò per la maternità e venne sostituita dalla 22enne Anna Guiso. Il suo nome era stato fatto a Francesco Rocca da un amico, cui aveva chiesto se conoscesse una persona di fiducia.

Secondo la ricostruzione incalzante di Franca Leosini, tra i due fu colpo di fulmine e la relazione extraconiugale iniziò dopo pochi mesi.