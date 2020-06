Sta suscitando polemiche l’indiscrezione secondo cui Lorella Cuccarini sarebbe fuori da La vita in diretta per l’autunno 2020. Secondo rumours ben accreditati al timone dell’edizione prossima dovrebbe restare solo Antonio Matano.

La vita in diretta Cuccarini fuori, una petizione per la sua conferma

Per convincere il direttore di Rai 1, Stefano Coletta a riconfermare la Cuccarini è stata lanciata una petizione su change.org.

Si chiede che non venga allontanata per una serie di motivi, tutti validi. Innanzitutto si fa riferimento alla ripresa, in termini di ascolto, di La vita in diretta. Il contenitore quotidiano della prima rete dopo anni di sudditanza alla concorrenza rappresentata da Pomeriggio 5, è riuscito a risollevarsi. Addirittura spesso ha anche superato Barbara D’Urso.

Questi dati facevano pensare alla riconferma dello staff di conduttori al completo, secondo lo schema voluto da Teresa De Santis, ex direttore di Rai 1 prima dell’arrivo di Coletta.

La petizione chiede i motivi per i quali Coletta sarebbe intenzionato a confermare solo Alberto Matano, “peraltro il meno noto, e il meno esperto, tra i due” si scrive.

La petizione continua

La questione secondo i sempre più insistenti rumors sarebbe di natura politica. Alcune esternazioni del passato della Cuccarini l’hanno fatta considerare filosovranista e dunque indigesta all’attuale dirigenza Rai. Peccato che una simile ragione sarebbe non solo ingiusta ma per di più in totale contrasto con le battaglie storiche del Movimento Cinque Stelle, (azionista di maggioranza con il Pd dell’attuale governo), che gridava: “Via la politica dalla Rai”! Miope e masochistica sarebbe a nostro avviso la decisione di escludere la Cuccarini dal programma.

A maggior ragione se il criterio principe con cui disegnare i palinsesti fossero davvero le presunte simpatie politiche dei volti TV. Con capacità, esperienza, professionalità, affetto del pubblico e ascolti considerati variabili di secondaria importanza. In rete, nelle ultime ore, si sono moltiplicate, frattanto, le voci di dissenso e di protesta nei confronti dei piani alti di mamma Rai. Una conferma sarebbe doverosa per Lorella Cuccarini, che persino in piena Fase1 dell’emergenza coronavirus è andata in onda con quattro ore di diretta quotidiana sulla rete ammiraglia della TV di Stato, occupando con ottimi ascolti anche spazi lasciati vuoti da altre trasmissioni temporaneamente sospese.

Attraverso questa petizione, alla luce di quanto esposto, chiediamo al direttore di Raiuno Stefano Coletta e All’A.D. Fabrizio Salini, la riconferma di Lorella Cuccarini nella prossima edizione de “La vita in diretta”.

Per firmare la petizione ecco il link.