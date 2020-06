Stasera in tv 12 giugno 2020. Ultima puntata di Propaganda live su La7. E penultima puntata di Fratelli di Crozza su Nove. Ecco nei dettagli la programmazione odierna.

Stasera in tv 12 giugno 2020 – programmi in onda

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Nella prima parte si raccontano le indagini della polizia per ritrovare i responsabili delle false sculture di Alberto Giacometti (1901-1966) ritrovate a Berlino. La seconda parte, invece, è dedicata al celebre museo d’Orsay a Parigi.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Secondo appuntamento con i casi irrisolti della cronaca nera che hanno appassionato l’opinione pubblica. Al timone c’è Gianluigi Nuzzi, affiancato da Alessandra Viero. In ogni puntata sono presenti ospiti per commentare i cold case e approfondire gli aspetti legali, informatici e scientifici.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Ultima puntata con Diego Bianchi, che negli ultimi mesi ha cercato di affrontare anche i temi più drammatici, coronavirus in testa, senza rinunciare a un tocco di ironia e leggerezza. La settimana prossima andrà in onda un meglio.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Italia’s Got Talent Best Of. Rivediamo la prima puntata della decima edizione. Nel ruolo di giudice anche Mara Maionchi che ha dato il Golden Buzz al World Taekwondo Demonstration. A causa dell’epidemia Covid-19, però, non erano presenti in Finale.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Penultimo appuntamento con i live di Maurizio Crozza con i suoi pungenti monologhi. Al centro della puntata, come sempre, i fatti d’attualità politica. Tra gli ultimi personaggi del suo repertorio, il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Rivediamo Damiano Carrara e Katia Follesa nella tappa di Firenze. In lizza ci sono tre pasticcieri fiorentini doc: Massimo di “Pasticceria Così”, Gianna di “Dolci pensieri”, Massimiliano di “Caramello fondente”.

Stasera in tv 12 giugno 2020 – film in onda

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 2006, di Fausto Brizzi, Notte prima degli esami, con Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti. Roma, 1989: nonostante l’incubo degli imminenti esami di maturità, Luca (Nicolas Vaporidis) ha tempo di innamorarsi di Claudia (Cristiana Capotondi). Non sa che la ragazza è la figlia del terribile professore di lettere Martinelli (Giorgio Faletti), il suo persecutore, nonché membro della commissione d’esame.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2001, di Joe Roth, I perfetti innamorati, con Catherine Zeta-Jones. Gli attori Eddie e Gwen si lasciano quando sta per uscire il loro nuovo film. L’addetto stampa si adopera perché la notizia non trapeli, spalleggiato dalla sorella di Gwen.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film commedia del 2014, di Seth MacFarlane, Un milione di modi per morire nel west, con Seth MacFarlane, Charlize Theron. Albert viene lasciato dalla fidanzata perché si è ritirato da uno scontro a fuoco. Ma la misteriosa Anna lo aiuterà a ritrovare il coraggio e anche l’amore.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film fantastico del 2012, di Richard LaGravenese, Beautiful creatures – La sedicesima luna, con Alice Englert, Alden Ehrenreich, Viola Davis. Ethan incontra Lena, nipote di un misterioso eremita. Ben presto tra loro nasce un forte legame, ma lei è una maga colpita da una maledizione.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2016, di John Hillcoat, Codice 999, con Woody Harrelson, Casey Affleck. Michael e la sua squadra di poliziotti corrotti devono organizzare una rapina per conto della russa Irina. Per riuscirci decidono di slanciare un 999, il codice che indica agente a terra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2008, di S. Fell, R. Stevenhagen, Le avventure del topino Desperaux. Nel regno di Dor vive Despereaux, un topo con enormi orecchie. Scacciato dal mondo dei topi per la sua natura più umana che “topesca”, riuscirà suo malgrado a diventare un eroe.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 1995, di Jerry Zucker, Il primo cavaliere, con Richard Gere, Sean Connery. Promessa a Re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Malagant che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere.