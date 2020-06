Fratelli di Crozza torna in onda in prima serata e in diretta venerdì 12 giugno. Si tratta della penultima puntata. Il comico genovese trasmette dagli studi di Milano, alle 21:25 sul Nove e in live streaming su Dplay. A seguito delle disposizioni governative anti Covid – 19, la puntata del one-man show è prevista senza pubblico in studio.

Fratelli di Crozza 12 giugno anticipazioni parodie e monologhi

Al centro della puntata del one man show, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale. A raccontarli c’è Maurizio Crozza con i suoi immancabili monologhi. Questa settimana si alternano, nelle varie fasi del programma maschere nuove e già sperimentate. Torna la parodia del Premier Giuseppe Conte alla vigilia degli Stati Generali dell’Economia. Vediamo come si stanno preparando sia il Presidente del Consiglio che altri esponenti del mondo politico. Chi ha ricevuto l’invito a partecipare e chi, invece, è ancora in attesa.

Maurizio Crozza inizia il programma con il primo monologo incentrato sulla politica con una riflessione su quanto sta accadendo in Italia. Ma ci sono anche riferimenti alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo con la gran folla di virologi nuove star della tv.

Accanto a Maurizio Crozza la spalla di sempre, Andrea Zalone che collabora anche ai testi.

Fratelli di Crozza dove vederlo

Fratelli di Crozza è visibile su Nove e su Dplay (dplay.com – o su App Store o Google Play) dove è anche possibile rivedere tutti i personaggi proposti nelle scorse puntate.

I telespettatori possono ritrovare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’ex Presidente della Camera Irene Pivetti.

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Il programma è scritto da Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi.