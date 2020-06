Stasera in Tv 13 giugno 2020. Continua la Coppa Italia con Napoli – Inter. Molti i film in onda. Ecco nei dettagli la programmazione odierna,

Stasera in Tv 13 giugno 2020 – tutti i programmi

Su Raiuno, alle 20.40, Calcio Coppa Italia: Napoli-Inter. Si completa il quadro delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Stasera al San Paolo i padroni di casa ospitano i nerazzurri: all’andata, giocata il 12 febbraio, prevalsero i partenopei per 1-0 grazie a un gol di Fabian Ruiz.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Scene da un matrimonio. Johan (Gabriele Lavia) e Marianne (Monica Guerritore) sono indicati come la coppia esemplare, eppure decidono di divorziare. A distanza di anni, entrambi risposati, si ritrovano e passano un week-end nel cottage di un amico.

Su Rai Premium, alle 21.20, la fiction Altri tempi, con Vittoria Puccini. Torino, Anni 50: prima di morire, Maddalena scrive una lettera alla senatrice Merlin in cui racconta la sua vita. Rimasta orfana giovanissima, Maddalena viene sedotta e finisce sulla strada della prostituzione.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend Speciale. Si rinnova l’appuntamento con il talk show d’attualità che vede alla conduzione Veronica Gentili. A lei il compito di moderare il dibattito tra i suoi numerosi ospiti: sul tappeto gli argomenti che stanno monopolizzando l’attenzione dell’opinione pubblica, a partire dall’emergenza socio-economica italiana.

Su Real Time, alle 21.30, Vite al limite. Lindsey sembra avere tutto ciò che desidera, eppure ha un’ossessione per il cibo che rischia di rovinarle la vita. Decide così di iniziare il suo percorso per perdere peso: il marito le sarà di supporto o peggiorerà la situazione?

Stasera in Tv 13 giugno 2020 – i film in onda

Su Raitre, alle 21.45, il film commedia del 1967, di Alberto Sordi, Un italiano in America, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica. Il benzinaio Giuseppe Marozzi (Alberto Sordi) lascia Viterbo per volare negli Stati Uniti: ha scoperto che suo padre Lando (Vittorio De Sica) non è morto, come credeva, ma vive negli Usa, dove ha fatto fortuna. Una volta giunto a destinazione, però, Giuseppe scopre che la realtà è un po’ diversa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2011, di Steven Spielberg, Lincoln, con Daniel Day-Lewis, Adam Driver. Gli ultimi, tumultuosi mesi del presidente americano Abraham Lincoln. Lo statista lotterà con tutte le forze per mettere fine alla Guerra civile, unire il Paese e abolire la schiavitù.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’avventura del 2014, di Brando Quilici e Roger Spottiswoode, Il mio amico Nanuk, con Dakota Goy, Goran Visnjic. Il quattordicenne Luke (Dakota Goyo) scopre che Nanuk, un cucciolo di orso polare, è stato separato dalla madre. Con l’aiuto dell’amico Muktuk, il ragazzino tenta di ricongiungere i due animali. Tuttavia, nel rischioso viaggio fino all’estremo Nord, Luke e il cucciolo restano soli ad affrontare una tempesta.

Su La7, alle 21.15, il film giallo del 1955, di Alfred Hitchcock, Caccia al ladro, con Cary Grant, Grace Kelly. John Robie, ex ladro di gioielli, è sospettato di alcuni furti avvenuti sulla Costa Azzurra. Per dimostrare la sua innocenza, decide di smascherare il vero colpevole. (Questo film potrebbe essere sostituito da un altro).

Su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer. L’assassino, però, lo prende di mira.

Film Iris e Paramount

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Ridley Scott, Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. L’agente della Cia Roger Ferris arriva in Giordania per una delicatissima missione. Deve stanare un terrorista islamico che sta preparando un attentato contro gli Stati Uniti.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1989, di Martin Ritt, Lettere d’amore, con Robert De Niro, Jane Fonda. Stanley, cuoco di una mensa, viene licenziato perché analfabeta. Iris, una vedova con due figli, lo conforta insegnandoli a leggere e scrivere. Nascerà un tenero amore.

I film sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’animazione del 2019, di J. Culton, T. Wilderman, Il piccolo yeti. Yi e i suoi amici affrontano mille avventure per proteggere il giovane yeti Everest, finito nelle mire di una zoologa e di un uomo malvagio. Inoltre lo aiuteranno anche a ritrovare la sua famiglia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Quentin Tarantino, C’era una volta a… Hollywood, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Los Angeles, 1969. Rick, attore di serie tv western in declino, e lo stuntman Cliff non trovano ingaggi. Il loro destino s’intreccia con quello di nuove star tra cui Sharon Tate e Roman Polanski.