Diventano sempre più affidabili le previsioni per i Palinsesti di Rai 1 per l’autunno 2020. Intanto la fascia del day time pomeridiano è quasi del tutto definita.

Palinsesti Rai 1 autunno 2020 Matano da solo a La vita in diretta

Iniziamo con le conferme che arrivano per La vita in diretta da settembre 2020. A meno di ulteriori cambiamenti dell’ultima ora, Alberto Matano rimane da solo a condurre il contenitore quotidiano su Rai1 nel prossimo autunno. Lorella Cuccarini è definitivamente fuori dalla Rai per adesso. Infatti non esiste altro spazio in cui poter collocare la conduttrice. Altra novità è la presenza di Roberto Poletti che lascia UnoMattina come conduttore e diventa inviato di La vita in diretta per la prossima stagione.

Finalmente Matano, che viene dal TG 1 con la passione per l’informazione – intrattenimento, potrà gestire da solo tutto il contenitore. Una presenza femminile sarebbe, però, auspicabile altrimenti è difficile reggere la concorrenza con Canale 5 che, nel day time pomeridiano ripropone Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso.

Per quanto riguarda proprio UnoMattina, sembra che i giochi siano fatti. A prendere il posto di Valentina Bisti e Roberto Poletti,sono stati chiamati Alessandro Baracchini e Monica Giandotti. La Giandotti, conosciuta ai telespettatori come conduttrice estiva di Agorà al posto di Serena Bortoni, cambia casacca interna. E da Rai 3 si trasferisce a Rai 1. Ricordiamo che Baracchini è anche il conduttore estivo di UnoMattina. E, in questa versione sotto il solleone, deve avere accanto una partner femminile sul cui nome ci sono ancora riserve.

Alla gestione di UnoMattina in famiglia, nel fine settimana, sono stati confermati Monica Setta e Tiberio Timperi.

Rai 1 arriva Serena Bortone

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta sta portando con se una buona parte della terza rete da lui diretta fino allo scorso gennaio.

Definito, infatti anche lo slot del day time pomeridiano della rete lasciato libero da Caterina Balivo con Vieni da me. A prenderne il posto è proprio Serena Bortone che, lasciato Agorà, gestisce, da settembre 2020, un nuovo programma di informazione e di intrattenimento. Completamente differente da Vieni da me, l’appuntamento autunnale di Rai 1 dalle 14.00 alle 15.40, prevede un talk con ospiti in cui si discute anche di politica. Ma affrontata sotto un’ottica differente. La Bortone è da sola alla gestione. Cade, così, l’ipotesi di Alessandro Greco con il quiz Zero e lode di cui si era parlato.

Non è ancora certo, ma al posto della Bortone, ad Agorà, potrebbe arrivare Luisella Costamagna.

Restiamo su Rai 1, ma spostiamoci alla domenica. Francesca Fialdini è confermata al timone di Da noi…a ruota libera. Sarà lei a gestire il programma di interviste e incontri con i personaggi dello spettacolo nella fascia che va dalle 17.30 alle 18.40.