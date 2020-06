Melaverde torna con la puntata di domenica 14 giugno e saluta il ritorno di Edoardo Raspelli. Il critico gastronomico e conduttore propone alcune puntate rivisitate con le quali tiene compagnia ai telespettatori di Canale 5 fino alla conclusione del mese di agosto. L’appuntamento è alle 11.50 sulla principale rete Mediaset. Raspelli è protagonista anche di Le storie di Melaverde in onda alle 11.30 con viaggi affrontati in un’ottica del tutto differente. E sempre per tutto il mese di agosto.

Melaverde 14 giugno Raspelli in Piemonte

Piemontese per Eccellenza con Edoardo Raspelli

Questa settimana Edoardo Raspelli accompagna i telespettatori in Piemonte per scoprire un’eccellenza di questa regione. Stiamo parlando della carne di razza piemontese, preparata in svariate cotture. Ma così buona da esprimere tutto il suo gusto cruda o “ciapa là” come si dice in queste zone.

Il suo segreto sono le persone che lavorano agli allevamenti, il desiderio di proseguire e migliorare quanto che hanno ereditato.

Per secoli questa carne ha rappresentato la prima fonte di sostentamento per migliaia di famiglie contadine della zona. E, con il trascorrere degli anni queste famiglie si sono riunite in cooperative e consorzi, hanno unito le forze per migliorare gli allevamenti, la qualità e far conoscere a tutti l’oro rosso piemontese.

C’è voluto un po’ di tempo, ma il loro più grande successo è arrivato oggi con la bandiera europea ad indicazione geografica protetta che lega definitivamente la carne di razza piemontese al suo territorio d’origine. Ma come ci sono riusciti? Quali sono le qualità uniche di questa carne? E come possiamo gustarla al meglio? Lo spiega Raspelli.

Melaverde 14 giugno Hidding a Pistoia

Ellen Hidding è a Pistoia, in Toscana, città eletta capitale italiana della cultura per il 2017. Ma Pistoia, da molti anni ormai, è considerata anche la capitale italiana di un importantissimo settore dell’agricoltura nazionale. Siamo parlando del vivaismo professionale, che riguarda in particolare la produzione di piante da esterni per il verde pubblico, per giardini privati, per il paesaggio e molti altri utilizzi ornamentali.

Sarà un viaggio all’interno del più grande vivaio d’Europa, dove si coltivano, quasi 3000 specie e varietà diverse di alberi, palme, arbusti e piante che ogni giorno vengono spediti in Italia e in altri 51 Paesi di tutto il mondo.

Un vivaio enorme di 500 ettari, con milioni di piante anche molto diverse tra loro. Ma come si gestisce un luogo così grande? Come funziona il più grande vivaio d’Europa? Tante le curiosità che si vedranno realizzare durante la puntata, come ad esempio i Bonsai Giganti da giardino, le creazioni di “arte topiaria”, l’arte di creare delle figure anche molto grandi con le piante. Ma ci sarà molto a molto di più. Puntata imperdibile.

Le Storie di Melaverde

Per Le storie di Melaverde, oggi Edoardo Raspelli alle 11.30 è in onda con la puntata dal titolo Custodi della Montagna, da Paspardo, in provincia di Brescia.

Siamo ancora nella Val Camonica per conoscere i custodi della montagna. Stiamo parlando di persone che hanno dedicato la loro vita alla montagna e che giorno dopo giorno proteggono, curano e valorizzano il patrimonio e la storia in alta quota.

I sindaci organizzano e gestiscono il territorio. I malgari ogni anno portano gli animali nei pascoli presidiando e tutelando. Così questa terra e la sua sicurezza.I giovani scelgono di restare e inventarsi nuove attività dando futuro alla montagna. E poi loro, forse il simbolo per eccellenza, gli Alpini che oltre ad aver donato la vita alla montagna continuano ancora oggi a presidiare e salvaguardare le cime di tutto il paese.