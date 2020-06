A partire dalle ore 14:00 su Rai1, Mara Venier propone la puntata del 14 giugno di Domenica In.

Anche questa settimana la conduttrice va in onda con la gamba ingessata. Nonostante la frattura al piede (causata da una caduta dalle scale), non rinuncia ad intrattenere il pubblico. Alcuni ospiti sono presenti negli Studi Rai Fabrizio Frizzi, da dove viene trasmesso il contenitore domenicale. Altri invece si collegano da remoto.

Christian De Sica e Giovanna Ralli ricordano Alberto Sordi

Nella puntata odierna Mara Venier rende omaggio ad Alberto Sordi, di cui il 15 giugno ricorre il centenario della nascita. A ricordare l’attore romano, scomparso nel 2003, ci sono Christian De Sica e Giovanna Ralli.

De Sica lavorò con Sordi nel 1979 nella pellicola Il malato immaginario di Tonino Cervi. All’epoca il figlio di Vittorio De Sica aveva solo 28 anni.

Mentre Giovanna Ralli recitò con lui in due pellicole: in Costa Azzurra nel 1959 con la regia di Vittorio Sala. E in Un eroe dei nostri tempi, film del 1955 di Mario Monicelli. In quest’ultima opera cinematografica è presente anche Franca Valeri, che ha ricevuto recentemente il David Speciale per la carriera. E che il prossimo 31 luglio compirà 100 anni.

Inoltre Mara Venier annuncia la mostra dedicata ad Alberto Sordi, momentaneamente sospesa a causa della pandemia. Riaprirà il 16 settembre 2020 nella Villa dell’Albertone Nazionale, alle Terme di Caracalla.

Domenica In Eleonora Daniele,Stefano De Martino

Nella puntata del 14 giugno Mara Venier ospita anche Eleonora Daniele. In collegamento da Roma, la conduttrice di Storie italiane racconta al pubblico il periodo meraviglioso che sta vivendo. E’ diventata madre il 25 maggio scorso della primogenita Carlotta, avuta all’età di 43 anni, dall’imprenditore romano Giulio Tassoni. Nonostante la gravidanza e l’emergenza sanitaria la Daniele ha gestito la conduzione del suo programma quotidiano su Rai 1 proprio fino al 25 maggio.

A Domenica In torna Stefano De Martino, collegato da Napoli. L’ex ballerino di Amici conduce, da martedì 16 giugno su Rai 2, la nuova edizione di Made in Sud, programma dedicato alla comicità partenopea. Accanto a lui ci sono l’attrice Fatima Trotta ed i comici Biagio Izzo e Lello Arena, new entry di questa edizione. Come vi avevamo già anticipato, Made in Sud torna in una veste completamente differente. Sono assenti il pubblico ed il corpo di ballo. E i comici devono mantenere il distanziamento sociale, nel rispetto dei provvedimenti sul Covid 19.

Domenica In 14 giugno Gianna Nannini, Nek

Inoltre Mara Venier ospita Gianna Nannini. La cantante senese ha scelto il salotto di Domenica In per festeggiare il suo compleanno. Nella giornata di oggi, compie infatti 65 anni.

Per l’occasione la conduttrice ripercorre le tappe più significative della carriera della rockstar italiana attraverso aneddoti ed immagini di repertorio. Gianna Nannini inoltre regala al pubblico una particolare versione de La donna cannone, celebre brano di Francesco De Gregori del 1983.

La Nannini è stata al centro di un duro attacco da parte di Paul McCartney. L’ex Beatle si è scagliato contro la scelta delle produzioni musicali italiane di non rimborsare la quota per l’acquisto dei biglietti dei concerti. E’ stata trasformata in voucher da utilizzare nel recupero delle date. Per la Nannini si tratta invece di una scelta dettata dal desiderio di non fermare la musica.

A Domenica In interviene anche Nek. In collegamento, il cantante emiliano presenta il suo ultimo singolo Perdonare. Il brano è contenuto nell’album Il mio gioco preferito: Parte seconda, pubblicato il 29 maggio scorso. Oltre a nove brani inediti, il disco contiene anche la canzone E da qui. 10 anni fa. Pubblicata dieci anni fa, Nek ne ha realizzato una nuova versione in cui duetta con le figlie Beatrice e Martina.

Infine il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, fornisce ai telespettatori gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia.