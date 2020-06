Stasera, martedì 16 giugno, in tv c’è da segnalare il debutto della nuova edizione di Made in Sud, su Rai 2. Rai 1 prosegue le repliche di Nero a metà, Canale 5 programma Cado dalle nubi, su Italia 1 c’è Le Iene Show. Mentre, #Cartabianca su Rai 3, Fuori dal coro su Rete 4 e Bersaglio mobile su La 7 si occupano di informazione.

Stasera in tv martedì 16 giugno 2020 – Programmi, film, serie in onda in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Su Rai 1, martedì 16 giugno alle 21:25, vanno in onda gli episodi 9 e 10 di Nero a Metà, la serie noir ambientata a Roma con Claudio Amendola. In Viva gli sposi, due donne ricevono il video del brutale assassinio di un uomo e innescano il nuovo caso. Intanto, cresce l’insofferenza di Carlo per la relazione tra Alba e Malik, cosa che compromette le indagini sul caso Bosca. Le verità nascoste inizia dall’omicidio del giovane rampollo di una ricca famiglia romana, mentre Malik deve affrontare un dilemma professionale.

Rai 2 stasera programma alle 21:20 la prima puntata stagionale di Made in Sud. Stefano De Martino e Fatima Trotta riallacciano i fili della comicità a tinte meridionali accogliendo nel cast Lello Arena, Enzo Avitabile e Sal Da vinci. Il format è stato adattato alle restrizioni previste dai protocolli anti-covid.

Su Rai 3, alle 21:20, Bianca Berlinguer conduce la puntata settimanale di #Cartabianca. Focus sulle strategie di Governo e opposizioni per uscire dalla drammatica crisi economica cui siamo di fronte.

Tra i programmi di Rai 4, alle 21:20, c’è il film 47 metri, di Johannes Roberts. Due sorelle si immergono nelle acque dell’oceano messicano per vedere da vicino gli squali. Un incidente le catapulta in un dramma.

Su Rai 5 alle 21:15 va in onda il film Come un tuono. La vita avventurosa di uno spericolato pilota di motociclette si intreccia con quella di un poliziotto e dei rispettivi figli. Con Eva Mendez, Bradley Cooper e Ryan Gosling.

Alle 23:30 segue il documentario Rolling Stones – Stories from the edge.

Inoltre, Rai Movie propone il film Borg McEnroe. la pellicola di Janus Metz racconta la leggendaria rivalità tra i due tennisti.

Infine, Rai Premium dedica la serata alla serie tv medical The resident.

Stasera in tv martedì 16 maggio 2020 – Programmi, film, serie in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, martedì 16 giugno, Canale 5 programma alle 21:50 Cado dalle nubi. Il primo successo di Checco Zalone sul grande schermo, datato 2009. Un giovane pugliese cambia vita e si trasferisce a Milano in cerca di successo come cantante. Con Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, Peppino Mazzotta, Raul Cremona e Ivano Marescotti.

Mentre, su Italia 1 alle 21:13 c’è l’ultima puntata stagionale di Le Iene Show. Tra i servizi più attesi, un confronto tra i virologi Burioni e Crisanti e un’inchiesta sulla mafia a Roma. Inoltre, un focus sui moti di protesta seguiti, anche in Italia, all’omicidio di George Floyd.

Per i programmi di Rete 4, alle 21:25, torna in onda Fuori dal coro. Riflettori puntati sugli Stati Generali in corso a Villa Pamphili, a Roma. Interviste a Matteo Salvini e Carlo Cottarelli, con la partecipazione di Paolo Del Debbio.

20, alle 21:13 manda in onda il film colossal Troy, di Wolfgang Petersen. Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric Bana e Brian Cox sono i protagonisti della rilettura cinematografica dell’opera di Omero.

Inoltre, su Cine 34 alle 21:09 Alberto Sordi è protagonista in Sono un fenomeno paranormale.

Mediaset Extra propone alle 21:20 Mai dire gallery, con il meglio dei programmi della Gialappa’s Band.

Invece, Iris programma alle 21:15 il western Shenandoah – La valle dell’onore.

Su Italia 2, alle 21:20, c’è il film Scuola di Polizia.

Infine, su La 5 alle 21:10 va in ond ail film Blue Crush 2.

Programmi, film, serie martedì 16 giugno La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Martedì 16 giugno, La7 dedica la prima serata dalle 21:15 ad una puntata speciale di Bersaglio Mobile, il programma di approfondimento curato da Enrico Mentana.

Tra i programmi di Real Time, alle 21: 20 c’è l’episodio 3 di Primo appuntamento. Mentre, alle 22:35 segue l’episodio 23 de Il salone delle meraviglie.

Inoltre, NOVE programma alle 21:25 il film della Marvel Wolverine – L’immortale. Con Hugh Jackman.

Tv8 propone alle 21:30 il film 007 – Skyfall, capitolo della saga datato 2012, con Daniel Craig.

Su Cielo, alle 21:15, va in onda la commedia Butter, diretta da Jim Field Smith con Jennifer Garner. Una ragazza mette a frutto il suo singolare talento nello scolpire il burro.

Infine, Paramount Channel trasmette alle 21:10 il film La famiglia Addams.

Programmi, film, serie da vedere su Sky martedì sera



Stasera in tv martedì 16 giugno, su Sky Uno alle 21:15 c’è la puntata settimanale di EPCC – E Poi C’è Cattelan. Alessandro Cattelan ospita l’attore Luca Argentero e due campionesse della Juventus Women: Cristiana Girelli e Sara Gama.

I programmi di Sky Uno Vacanze Italiane prevedono alle 21:15 Firenze e gli Uffizi in 3D. Un viaggio nel Rinascimento con il commento dell’ex Direttore degli Uffizi, Antonio Natali.

Su Sky Atlantic alle 21:15 vanno in onda gli episodi 7 e 8 della seconda stagione di Spartacus.

Sky Arte propone alle 21:15 la prima tv di Romantic Italia: tradimento. Una rassegna delle canzoni italiane che parlano di amore e tradimento.

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, va in onda il film thriller Tutte le mie notti, dei Manetti Bros. e diretto da Manfredi Lucibello. Con Benedetta Porcaroli, Barbara Bobulova e Alessio Boni.

Mentre, su Sky Cinema Due alle 21:15 c’è la commedia Juno. La sedicenne Juno rimane incinta e si trova a dover prendere una decisione poco convenzionale su come affrontare la situazione. Con Ellen Page e Jennifer Garner. Il film ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura.

Sky Cinema Action alle 21:00 trasmette il film Lo Hobbit – La desolazione di Smaug.

Sky Cinema Romance programma alle 21:00 Una folle passione, con Jennifer Lawrence e Bradley Cooper.

Inoltre, Sky Cinema Suspense propone alle 21:00 Angeli e Demoni. Film di Ron Howard tratto dall’omonimo best seller di Dan Brown. Con Tom Hanks.

Infine, alle 21:00 su Sky Cinema Drama c’è Ben is black, con Julia Roberts. Un film sulla tossicodipendenza.