Fratelli di Crozza va in onda questa sera, 19 giugno 2020, su canale NOVE alle 21.15. La puntata avrebbe dovuto essere l’ultima della stagione 2020. Invece, questa edizione del one man show di Maurizio Crozza termina venerdì prossimo, 26 giugno 2020.

Tra gli argomenti di attualità, di cui si occupa il comico genovese, ci sono Gli Stati generali dell’economia indetti dal Premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio potrebbe, dunque, tornare per raccontare quanto è accaduto nel corso della manifestazione che ha suscitato tante polemiche. Stando alle anticipazioni, rivedremo anche l’imitazione del pentastellato Alessandro Di Battista.

Fratelli di Crozza 19 giugno, le parodie della stagione 2020

La pandemia da Coronavirus ha segnato profondamente il panorama televisivo italiano, compreso lo show di Maurizio Crozza. Il comico, dopo la ripresa e il lungo stop, ha adattato il programma alla nuova realtà ed ha puntato su nuove parodie divenute subito iconiche.

Tra queste l’imitazione del professor Franco Locatelli e delle sue conferenze stampa quotidiane per documentare i numeri giornalieri della pandemia. Seguite anche le parodie di Attilio Fontana e Giulio Gallera. Tra le new entry Irene Pivetti e il governatore della regione Veneto Luca Zaia, sono infine le più recenti.

Riguardo Irene Pivetti, Maurizio Crozza ha dichiarato, scherzosamente, che è merito dell’imprenditrice se lo show prosegue con una puntata in più. “Dovevamo finire questa stagione prima, ma andremo avanti fino al 26 di giugno, grazie a te Irene! Se tutte le settimane me ne tiri fuori una nuova vado avanti fino a ferragosto!” ha affermato Crozza lo scorso venerdì 12 giugno.

Fratelli di Crozza 19 giugno, le imitazioni classiche

Nella puntata di stasera, come nelle precedenti già andate in onda, Crozza non dimentica le sue parodie storiche. Ha indossato diverse nuove maschere, ma anche molte già viste in passato.

A partire da Matteo Salvini, che è stato protagonista dello sketch di apertura della puntata andata in onda lo scorso venerdì 12 giugno. Fino a Silvio Berlusconi, imitato da Crozza nelle puntate precedenti il lockdown. Immancabile Vittorio Feltri, le cui irriverenti e crude dichiarazioni hanno accompagnato la conclusione di ogni puntata. Crozza, infine, ha dato spazio anche al paranoico complottista Napalm51.

Accompagnato, come sempre dalla sua spalla storica Andrea Zalone, Maurizio Crozza anche questa sera va in onda senza pubblico in studio. Nel rispetto delle prescrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Gli ascolti dell’edizione 2020

In attesa del gran finale di stagione 2020, rivediamo gli ascolti delle puntate andate precedentemente in onda.

Lo scorso appuntamento di Fratelli di Crozza di venerdì 12 giugno 2020, ha registrato solo il 4,1% di share. Un risultato inferiore rispetto al passato e dovuto alla concomitanza, su Rai 1 della prima partita di Coppa Italia Milan – Juventus che ha catalizzato l’attenzione del pubblico.

Precedentemente lo show non è mai sceso al di sotto del 5% con il picco del 5.7% registrato venerdì 5 giugno 2020.