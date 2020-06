Appaiono molto gravi le condizioni di Alex Zanardi, 53 anni, rimasto coinvolto in un incidente in provincia di Siena. Tutto è accaduto durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore.

Alex Zanardi gravissimo per un incidente

L’incidente occorso a Zanardi è accaduto nei pressi di una curva, lungo la statale 146 che da Pienza conduce a San Quirico d’Orcia (Siena). Erano le 16:45 circa. L’handbike di Zanardi era avviata in discesa. All’improvviso si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta. Non è ancora chiaro come tutto sia accaduto. Bisogna infatti appurare se è stato Zanardi a sbandare oppure se è stato il mezzo pesante.

Il pilota era insieme a un’altra decina di partecipanti della staffetta: si erano staccati di circa un km dal gruppo più numeroso. Da Pienza dovevano raggiungere San Quirico.

Zanardi partecipava con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

L’atleta e campione paralimpico è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con un elisoccorso.

Zanardi è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso di Siena che gli hanno fornito le primissime cure.

E si sono subito accorti che le condizioni in cui versava Zanardi erano molto preoccupanti.

Infatti è stato valutato in shock room.” E le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”. Questo era scritto nel primo bollettino medico diffuso dall’ospedale.

Chi è Alex Zanardi

Alessandro Zanardi, detto Alex, è un pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo italiano. Nell’automobilismo si è laureato campione CART nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005.

I telespettatori lo hanno conosciuto come conduttore del programma Sfide, in onda per molte edizioni sulla terza rete. La prima edizione era andata in onda nel 2012.

Nel 2010 debutta come conduttore televisivo, conducendo su Rai 3 il programma di divulgazione scientifica E se domani, sulla scienza e le nuove tecnologie. Il programma ottiene buoni riscontri per la semplicità del linguaggio divulgativo utilizzato.

Nella parte di se stesso, è inoltre apparso varie volte come guest star nella sitcom

Il 2 giugno 2020 conduce in prima serata in prima visione su Rai 1 in occasione della Festa della Repubblica Storie tricolori – Non mollare mai, con molti ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo.