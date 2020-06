Stasera in Tv sabato 20 giugno. Rai1 e Canale 5 trasmettono le repliche degli show 20 anni che siamo italiani e Ciao Darwin. Rai3 trasmette la versione teatrale di Un borghese piccolo piccolo, interpretato da Massimo Dapporto.

Stasera in Tv sabato 20 giugno 2020 programmi reti generaliste

Stasera su Raiuno, alle 21.25, il varietà 20 anni che siamo italiani. Rivediamo lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il titolo gioca sul fatto che l’Incontrada ha cominciato a vivere in Italia 20 anni fa, mentre D’Alessio è diventato popolare grazie al Festival di Sanremo nel 2000. Tra gli ospiti della puntata: Gianna Nannini, Amadeus, Fiorella Mannoia, Mika e Marco Giallini.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Un borghese piccolo piccolo. Adattamento teatrale del capolavoro cinematografico di Monicelli, interpretato da Alberto Sordi. Una tragicommedia per riflettere sul modo in cui il potere deforma i rapporti sociali. Con il bravo Massimo Dapporto.

Inoltre su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin. Quinto appuntamento con le repliche della settima stagione del programma condotto da Paolo Bonolis. In ogni puntata si sfidano due categorie contrapposte. Stasera si scontrano “O so’ io” (capeggiati da Daniela Del Secco d’Aragona) contro “Noi non semo” di Manuela Villa.

Infine su Real Time, alle 21.30, Vite al limite. Bethany è una consulente molto apprezzata, ma ora ha preso talmente tanto peso da non riuscire più a lavorare. Il dottor Nowzaradan ha accettato di aiutarla. Il primo passo è trovare un modo per fermare la sua ossessione per il cibo.

I film di questa sera sabato 20 giugno sulle reti Rai



Su Raitre, alle 21.45, il film biografico del 2020, di Luca Manfredi, Permette? Alberto Sordi, con Edoardo Pesce e Gennaro Cannavacciuolo. La biografia racconta gli anni dal 1937 al 1957; che hanno trasformato Alberto Sordi (Edoardo Pesce) da aspirante attore a stella del cinema italiano. Dopo i primi fallimenti, quando viene allontanato dall’Accademia di Milano, dà la voce a Oliver Hardy e poi incontra il giovane Federico Fellini.

Inoltre su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2015, di Pierre Morel, The Gunman, con Sean Penn. L’ex militare Martin Terrier vorrebbe iniziare una nuova vita con Annie in un villaggio del Congo. Ma, dopo essere sopravvissuto a un attentato, è costretto a tornare in azione.

Infine su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2017, di Raoul Peck, Il giovane Karl Marx, con Stefan Konarske, August Diehl. L’intellettuale tedesco Karl Marx si rifugia a Parigi dove stringe amicizia con il coetaneo Friedrich Engels. Insieme pubblicano il Manifesto, un documento che ha cambiato la storia.

Stasera in Tv sabato 20 giugno film la7, Tv8, Paramount

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 2006, di Stephen Frears, The Queen – La Regina, con Helen Mirren. Regno Unito,1997. Dopo la morte della Principessa Diana, la Regina Elisabetta II decide di ritirarsi con la famiglia. Tony Blair, eletto da poco Ministro, cerca di convincere la Regina a riavvicinarsi al popolo, il quale ha bisogno di rassicurazioni.

Inoltre su Tv8, alle 21.30, il film thriller del 1999, di Phillip Noyce, Il collezionista di ossa, con Denzel Washington, Angelina Jolie. Il detective Rhyme, rimasto paralizzato in un incidente, indaga con l’aiuto dell’agente Amelia Donaghy sui delitti di un sanguinario serial killer.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1967, di G. Saks, A piedi nudi nel parco, con Jane Fonda, Robert Redford. New York. Gli sposini Paul e Corie Bratter cominciano a bisticciare subito dopo la luna di miele. La colpa è da attribuire all’eccessiva pedanteria di lui e ad una suocera troppo impicciona.

I film stasera su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film d’azione del 2003, di Quentin Tarantino, Kill Bill – Vol. 1, con Uma Thurman. Uscita dal coma dopo quattro lunghi anni, la killer Beatrix ha un unico obiettivo: vendicarsi di Bill, l’uomo che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2017, di Tom McGrath, Baby Boss. Theodore, il fratellino minore di Tim, è speciale: sembra un bambino normale, ma in realtà è una spia inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i loro genitori vengono rapiti, i due dovranno imparare a collaborare.

Infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Baltasar Kormàkur, Cani sciolti, con Denzel Washington, Mark Wahlberg. Gli agenti Bobby e Stig, infiltrati in una banda di narco trafficanti, diffidano l’uno dell’altro. Ma quando la loro missione fallisce, sono costretti a collaborare.