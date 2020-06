Mara Venier, oggi 28 giugno 2020, dalle ore 14:00 su Rai1, è al timone dell’ultima puntata di Domenica In.

La conduttrice veneta chiude oggi una stagione molto impegnativa. L’emergenza Coronavirus ha obbligato la trasmissione a riorganizzare la presenza degli ospiti. Molti infatti sono intervenuti in collegamento.Mentre altri hanno ricominciato a ripopolare gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma solo da metà maggio. Inoltre Domenica In ha prolungato la messa in onda di un altro mese. E nelle ultime settimane Mara Venier è andata in onda con la gamba ingessata a causa di una frattura al piede. Infine la conduttrice ha già annunciato il ritorno a settembre. E nella nuova edizione del contenitore domenicale avrà un partner al suo fianco.

Domenica In 28 giugno 2020 Loretta Goggi

Nella puntata del 28 giugno Mara Venier ospita Loretta Goggi. L’artista romana è presente in studio per ripercorrere le tappe più significative della carriera. Mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina quando iniziò a recitare negli sceneggiati della Rai. Ma il grande successo arrivò nel 1968 quando prese parte come protagonista alla miniserie La freccia nera, diretta da Anton Giulio Majano.

Successivamente si è cimentata con le imitazioni e con il canto, realizzando numerose trasmissioni televisive ed incidendo alcuni dischi. E’ stata anche la prima donna ad aver condotto il Festival di Sanremo (1986).Da settembre invece Loretta Goggi sarà nuovamente una dei giudici di Tale e quale Show,che giunge alla decima edizione. Infine è in scaletta anche un ricordo del marito Gianni Brezza, stimato ballerino e coreografo, scomparso nel 2011.

Nell’ultima puntata era prevista anche la presenza di Romina Power. Ma l’artista americana potrebbe non intervenire in quanto è venuta a mancare la sorella Taryn, malata di leucemia da circa un anno. La Power doveva presentare il suo ultimo singolo Una canzone complice. E mostrare al pubblico le immagini del video girato a Cellino a San Marco, in Puglia. Il brano contenuto nell’album Raccogli l’attimo, pubblicato il 5 febbraio scorso, è un adattamento in italiano di una canzone messicana.Il disco di inediti,inciso con l’ex marito Al Bano Carrisi, viene pubblicato a 25 anni di distanza dal loro ultimo album insieme.

Domenica In Monica Marangoni, Andrea Sonnino, Roby Facchinetti

Nell’ultima puntata di Domenica In è presente in collegamento anche Monica Marangoni.La conduttrice de L’Italia con voi, programma dedicato agli italiani del mondo, manda un saluto al pubblico di Rai1 ed ai connazionali che vivono all’estero e seguono le trasmissioni autoctone attraverso i canali Rai Italia.

Andrea Sonnino invece ripropone Abbracciame. Il brano, inciso nel 2015, è stato recentemente utilizzato come colonna sonora per il primo flash mob spontaneo dai balconi di Napoli durante il periodo di lockdown.

Infine interviene, in collegamento da Bergamo, anche Roby Facchinetti. Il componente dei Pooh ha realizzato con Stefano D’Orazio il brano Rinascerò, rinascerai per raccogliere fondi per l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,uno dei più colpiti dall’emergenza sanitaria.

Jerry Calà, Fabio Rovazzi,il cast di Made in Sud

Nell’ultima puntata di Domenica In torna anche Jerry Calà. Collegato da Verona, il comico siciliano presenta la sua ultima hit Un metro indietro, scritta sull’onda emotiva del Covid 19.

L’ex marito di Mara Venier sarà prossimamente in tour con lo show Una vita da libidine in cui ripercorre i momenti più importanti della vita professionale.

In collegamento intervengono anche Fabio Rovazzi e il cast di Made in Sud.Lo show sulla comicità partenopea, condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino, è tornato in onda lo scorso 16 giugno dopo il rinvio a causa del lockdown.

Infine non manca lo spazio dedicato all’informazione. Il prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla Fase 3 e sul trend del contagio. Mentre Giovanna Botteri, collegata da Pechino, racconta dei nuovi focolai Covid 19 apparsi in Cina.