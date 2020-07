Naya Rivera è sparita. Un vero e proprio giallo sta interessando la star di Glee, dal pomeriggio di ieri 8 luglio. L’attrice Infatti è scomparsa e si teme che sia annegata in un lago della California. A diramare la notizia sono stati funzionari locali. Hanno reso noto che le ricerche dei soccorritori sono in corso da mercoledì e sono state interrotte solo al calar della notte. Purtroppo senza risultati.

Naya Rivera sparita

Sulla sparizione dell’attrice ci sono poche notizie certe. La giovane donna mercoledì insieme al figlio Josey di 4 anni aveva preso una barca per fare una gita su un lago della California.La Rivera si trovava sul lago di Piru a nord-est di Los Angeles. A fare scattare l’allarme è stata una persona che ha trovato il bambino solo sulla barca che non dava però segni di paura.

Ad occuparsi del caso lo sceriffo della Contea di Ventura. Naya Rivera aveva noleggiato una barca intorno alle 13. Il bimbo avrebbe svelato che la madre si era tuffata in acqua ma non era più riemersa. E lui la stava aspettando.

Tutto fa pensare che la attrice 33enne di Glee abbia avuto un malore e sia annegata. Le ricerche stanno puntando proprio su questo possibile scenario. In effetti sono tre giorni che della giovane donna non si hanno più notizie. Naya Rivera sta tenendo in grande angoscia tutti i fan di Glee.

L’attrice è conosciuta per il suo ruolo di cheerleader del liceo Santana Lopez in Glee serie in cui ha recitato per ben sei stagioni.

L’addio su Twitter dell’attrice

Proprio poche ore prima di noleggiare la barca, l’attrice aveva scritto un commento su Twitter in cui diceva: solo noi due.

Una dedica e una foto in cui appariva abbracciata al figlio. E questa dedica è considerata davvero molto toccante sulla base di quanto è accaduto successivamente.

Purtroppo la storia è terribile e si spera che possa avere un finale non drammatico.

Il figlio della Rivera era nato il 17 settembre del 2015 dal matrimonio con il collega Ryan Dorsey. I due avevano poi divorziato nel 2018. La star di Glee infatti era stata arrestata per violenza ai danni del marito che lei avrebbe picchiato durante una passeggiata alla presenza del bambino.

Ricordiamo che il serial Glee è stato più volte toccato dalla tragedia.

Infatti la serie andata in onda per 6 stagioni su Fox negli Stati Uniti e creata da Ryan Murphy ha dovuto fare i conti prima con la morte di Cory Monteith dopo la quarta stagione. Era il 2013.

E, successivamente ci fu la storia di Mark Selling che aveva ricevuto accuse per possesso di materiale pedo pornografico

La Rivera era anche venuta in Italia e aveva partecipato al Giffoni Film Festival del 2013 ricordando il collega morto Cory Monteith.