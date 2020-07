Giallo, canale 38 del digitale terrestre, propone questa sera due nuovi episodi di Alice Nevers 12 i cui titoli sono Identità nascoste e A fior di pelle.

La serie è una produzione francese datata 2014, andata in onda su TF1 con un notevole riscontro di pubblico. La protagonista è Alice Nevers, un giudice donna che opera nel prestigioso commissariato parigino situato a Quai des Orfèvres. Accanto a lei il fedele assistente Frédéric Marquand.

Giallo sta trasmettendo la dodicesima stagione in prima visione assoluta in Italia. In Francia invece Alice Nevers è arrivata alla diciassettesima stagione.

Alice Nevers 12 – trama episodio Identità nascoste

Il titolo originale dell’episodio Identità nascoste è Enquête d’identité. Il film tv ha ottenuto su TF1 6.730.000 telespettatori con il 27,5% di share. Tra i protagonisti di puntata c’è l’attore Yann Sundberg che interpreta il ruolo di Sylvain Besse.

La trama ruota intorno ad un allevatore di cani, Sylvain Besse. L’uomo è stato massacrato con cesoie da giardinaggio. L’assassino lo ha letteralmente sgozzato con un colpo secco.

Sul posto dove è stato trovato il corpo arrivano Alice Nevers e il suo assistente Marquand. Dalle prime indagini che i due iniziano a condurre, si scopre una attività clandestina di Sylvain Besse. L’uomo era pieno di debiti. E per pagarli aveva cominciato a vendere il proprio sperma su alcuni siti internet legati a delle banche dello sperma clandestine.

Né la moglie né i figli conoscevano questa attività della vittima. Ma quando lo hanno scoperto sono rimasti letteralmente sconvolti.

Alice Nevers deve fare anche i conti con la sua vita privata. Infatti la giudice comincia ad accorgersi che Marquand sta lentamente allontanandosi da lei. Il suo assistente ha accettato che Lucia e Rachele, l’ex moglie e la figlia, siano andate a vivere presso di lui. La Nevers si sforza di far capire a Marquand che le due donne stanno manipolandolo e non hanno un obiettivo pulito da raggiungere.

La Nevers teme che vogliano allontanarlo da lei.

Alice Nevers 12 – trama episodio A fior di pelle

L’episodio dal titolo A fior di pelle, in Francia è conosciuto come A fleur de peau con una traduzione molto letterale. Il film tv ha ottenuto su TF1 6.100.000 con una share del 29%.

Tra i protagonisti di puntata ci sono Valentine Cadic e Joël Zaffarano. Interpretano rispettivamente i ruoli di Lisa e Jérôme Pouvray.

La vittima dell’episodio è Lisa Pouvray, una adolescente di soli 15 anni. Ad un’ora in cui il padre la credeva al letto nella sua stanza, Lisa purtroppo viene ritrovata morta all’altro capo di Parigi. Il corpo era vestito con un corpetto luccicante e calze a rete.

La ragazza è stata colpita a morte al ventre. Si comincia ad indagare per vedere se si tratta di un regolamento di conti legato al padre. Oppure se per caso l’adolescente era legata ad un giro di prostituzione minorile.

Alice Nevers e Frédéric Marquand cominciano ad indagare a tutto campo. Molto rapidamente si rendono conto che per trovare la verità devono cominciare indagare nell’universo segreto dei cosiddetti skins party. Gli skins party sono delle feste a base di droga e vere e proprie follie ispirate direttamente al teen drama britannico Skins.

Gli skins party hanno caratterizzato la vita notturna francese coinvolgendo purtroppo molte minorenni. Un po’ come accadeva nella serie televisiva dove le feste selvagge rappresentavano un modo per gli adolescenti di sfuggire alle loro vite noiose e frustranti. Ed è proprio in questo universo che la Nevers trova l’assassino.

Allo stesso tempo la giudice giura a Marquand di non intromettersi più nella sua vita.

Alice Nevers 12 – il cast completo

Di seguito il cast del film Alice Nevers 12 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Marine Delterme ( Alice Nevers 11 ): Alice Nevers

( ): Alice Nevers Jean-Michel Tinivelli : Frédéric Marquand

: Frédéric Marquand Gary Mihaileanu : Djibril Kadiri

: Djibril Kadiri Ahmed Sylla : Noah Diacouné

: Noah Diacouné Noam Morgensztern : Max Cohen

: Max Cohen Grégori Baquet : Ludovic

: Ludovic Arnaud Binard : Sylvain Romance

: Sylvain Romance Alexandre Brasseur : Guérand

: Guérand Richaud Valls : Forette

: Forette Karina Testa : Léa Delcourt

: Léa Delcourt Guillaume Carcaud : Victor Lemonnier

: Victor Lemonnier Jean Dell : Édouard Lemonnier

: Édouard Lemonnier Loïc Legendre: Jérôme Ravalec

I doppiatori italiani