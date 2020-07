Stasera in tv 18 luglio 2020. Ancora repliche nel sabato sera di Rai 1 e di Canale 5. Molti i film nei palinsesti. Ecco nei dettagli la programmazione completa.

Stasera in tv 18 luglio 2020 programmi Rai, Mediaset, Real Time, Nove

Su Raiuno, alle 21.45, il varietà Grazie a tutti. Rivediamo i momenti migliori del varietà condotto nel 2009 da Gianni Morandi con la partecipazione di Alessandra Amoroso. Uno show nel quale il padrone di casa ha potuto contare sulla presenza di ospiti straordinari come Lucio Dalla, Renato Zero, Fiorello, Laura Pausini, Al Bano e Paola Cortellesi.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con That’s Life! Riccardo Rossi descrive pregi e difetti della vita, che per ognuno rappresenta qualcosa di diverso. Ma ogni fase ha qualcosa che accomuna tutti. Come sopra i 50, quando tutti fanno i conti con esami clinici e check-up. E a 90? Si spera di arrivarci!

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Joyce non esce di casa da tre anni, ma ora ha bisogno di curarsi se non vuole rovinarsi per sempre. Il dottor Now le prescrive la terapia da seguire, ma la donna deve fare anche i conti con un passato infelice vissuto con la madre.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà La sai l’ultima? Rivediamo l’undicesima stagione della gara di barzellette in tv trasmessa l’estate scorsa. Al timone del programma c’è Ezio Greggio con Romina Pierdomenico. A sfidarsi tre squadre capitanate da Biagio Izzo, Maurizio Battista e Scintilla. Nel ruolo di notaio troviamo invece Nino Formicola.

Su Nove, alle 21.25, il documentario In un altro Paese. Per l’anniversario della morte del giudice Borsellino (19 luglio 1992), la rete dedica la serata al magistrato. Il documentario è stato realizzato dal giornalista americano Alexander Stille con la fotografa Letizia Battaglia.

I film di questa sera sabato 18 luglio

Su Raitre, alle 21.25, il film commedia del 1976, di Carlo Vanzina, Febbre da cavallo, con Gigi Proietti, Enrico Montesano. Divorati dal vizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, gli amici Bruno (Gigi Proietti), detto Mandrake e Armando (Enrico Montesano), detto Pomata, cercano disperatamente, in combutta con Felice (Francesco De Rosa), di racimolare quattro soldi per giocare. Ma non ne azzeccano mai una.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Martin Scorsese, Silence, con AndrewGarfield, Adam Driver, LiamNeeson. Due gesuiti si rifiutano di credere che il loro maestro spirituale, missionario in Giappone, abbia rinnegato la fede. Decidono allora di partire per l’Estremo Oriente alla sua ricerca.

Su Italia 1, alle 21.30, il film drammatico del 2015, di Stephen Herek, La grande Gilly Hopkins, con Sophie Nélisse, Kathy Bates. Gilly Hopkins (Sophie Nélisse) è una ragazza dal carattere difficile che, non avendo mai conosciuto sua madre, ha vissuto in varie famiglie adottive creando sempre problemi. Quando però conosce Trotter (Kathy Bates), che ha tutte le intenzioni di essere per lei una vera mamma, le cose cambiano.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Jean-Jacques Annaud, Sette anni in Tibet, con Brad Pitt. Nel 1939 l’alpinista austriaco Heinrich Harrer tenta la scalata del Nanga Parbat, in Pakistan. Catturato dagli inglesi, riesce a fuggire in Tibet, dove incontrerà il Dalai Lama.

Su Tv8, alle 21.30, il film di fantascienza del 1984, di James Cameron, Terminator, con Arnold Schwarzenegger. Dal futuro sbarca a Los Angeles un robot dalle fattezze umane. Deve trovare una donna che in futuro avrà un figlio, che guiderà la lotta contro le macchine.

Film 20Mediaset, Paramount, Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1996, di John Woo, Nome in codice: BrokenArrow, con John Travolta. Vic e Riley, piloti dell’aeronautica militare, devono collaudare uno Stealth con a bordo due testate nucleari. Ma il primo decide di rubare le armi atomiche per ricattare il governo.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1999, di Sam Mendes, American Beauty, con Kevin Spacey, Annette Bening. Il giornalista quarantenne Lester Burnham, insoddisfatto della sua vita, perde la testa per Angela, un’adolescente inquieta compagna di scuola di sua figlia Jane.

Su Cine34, alle 21.10, il film commedia del 1986, di Luca Verdone, 7 chili in 7 giorni, con Renato Pozzetto, Carlo Verdone. Silvano e Alfio, laureati in medicina, aprono una clinica per persone che devono perdere peso. Ma i loro metodi esasperanti porteranno i pazienti a cercare vendetta.

Stasera in tv 18 luglio 2020 i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2017, di Colin Mclvor, Zoo – Unamico da salvare, con Penelope Wilton, Toby Jones. 1941. Durante i bombardamenti aerei tedeschi di Belfast, il piccolo Tom e i suoi amici cercano di salvare Buster, un elefantino dello zoo. Li aiuterà Denise, una solitaria vedova.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2015, di Bharat Nalluri, Spooks: ilbene supremo, con Kit Harington. Sir Harry Prince, capo dell’antiterrorismo britannico, sparisce nel nulla dopo essere stato licenziato. L’ex ufficiale Will Crombie ha il compito di scoprire se l’uomo è ancora in vita.