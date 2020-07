L’autunno 2020 sulle reti Rai è anche all’insegna di conduttori cacciati o che non rivedremo. Ma anche di programmi che non sono stati menzionati nella presentazione dei palinsesti.

Rai autunno 2020 conduttori cacciati e non confermati

Cominciamo con Elisa Isoardi. Non la rivedremo più al timone di La prova del cuoco, cancellato dal palinsesto. In un palinsesto ballerino, ha deciso di adeguarsi: partecipa a Ballando con le stelle nell’attesa di una ipotetica conduzione di un programma nel day time pomeridiano di Rai 1.

Mandata via anche Lorella Cuccarini che lascia La vita in diretta al solo Alberto Matano. Stefano Coletta, responsabile di Rai 1 parla di un possibile ritorno all’intrattenimento. Opzione più vicina: la conduzione dello Zecchino d’oro.

Assente volontariamente Caterina Balivo, sostituita da Serena Bortone con il nuovo programma pomeridiano della prima rete. Incerto, per adesso il futuro della Balivo che qualcuno vorrebbe in transito a Sky.

Via anche Salvo Sottile dalla conduzione di Mi manda Rai 3. Per lui non ci sono progetti futuri in Rai 1. Stefano Coletta, direttore di Rai 1 non ha menzionato altri impegni. E’ probabile un rientro alla casa madre di Cologno Monzese.

Pierluigi Diaco non è presente nel palinsesto di Rai 1 nel prossimo autunno con la versione notturna di Io e te. Il titolo era Io e te di notte. Diaco è stato investito da molte polemiche per la sua conduzione spesso sopra le righe che mette in imbarazzo i suoi ospiti. Ultima vittima è stata Corinne Clery etichettata addirittura come bugiarda.

Gloria Guida non è più alla conduzione di Le ragazze e di

Roberto Poletti non è più a UnoMattina come conduttore. Potrebbe diventarne inviato. Vanno via anche Lisa Marzoli e Andrea Velardi da Il caffè di Rai 1. Visti gli ottimi ascolti di queste prima puntate estive, è stato riconfermato Pino Strabioli.

Via Roberta Morise con Demo Morselli da I fatti vostri.

I programmi che non tornano

Uno su tutti: La prova del cuoco, cancellato alla vigilia dei 20 anni di presenza in video. Scompare Vieni da me su Rai 1. E con molta probabilità non vedremo più Petrolio iniziato nel 2013 con Duilio Giammaria diventato adesso responsabile di Rai Documentari.

Dubbi per Povera patria in onda in passato sulla seconda serata di Rai 2 con Annalisa Bruchi..

Carlotta Mantovani non è più a Tutta salute perchè il programma viene eliminato. Al suo posto torna il vecchio Elisir. Al timone Michele Mirabella come conduzione principale.

Cancellato anche Battute il programma con Riccardo Rossi della seconda serata di Rai 2.

Nessuna notizia, per adesso, su Stati generali di Serena Dandini e sulla nuova edizione di A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà.

Scompare anche Domenica Ventura con Simona Ventura che, per adesso, non ha un proprio programma. E, infine, non ci sono notizie sui programmi di Massimo Recalcati che su Rai 3 ha condotto per tre anni consecutivi Lessico familiare, Lessico amoroso e Lessico civile.