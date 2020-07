Stasera in tv 20 luglio 2020. Su Rai 2 va in onda l’ultima puntata dell’edizione 2020 di Made in Sud. Rai 1 propone invece un altro episodio in replica della serie Il Giovane Montalbano. Non manca poi l’appuntamento con l’attualità di Quarta Repubblica, in onda su Rete 4. Nicola Porro conduce la penultima puntata,

Stasera in tv 20 luglio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.15 è trasmessa la seconda puntata della seconda stagione di Il giovane Montalbano. Il titolo del Tv movie di stasera è Morte in mare aperto. Una persona uccisa da un colpo di pistola viene rinvenuta in mare, a bordo di una piccola barca da pesca parte di una flotta composta da 4 imbarcazioni. Ma la mente di Montalbano è divisa fra il lavoro e la vita privata. Infatti, la data prevista per le nozze con la sua amata Livia si avvicina.

Rai 2, alle 21.20, trasmette l’ultima puntata di Made in Sud. Stefano di Martino e Fatima Trotta hanno condotto la decima edizione dello show di stand-up comedy, che termina stasera. Molti fra i comici che propongono i loro sketch provengono dal Sud Italia. Ma non solo. Il tema di questa settimana è, chiaramente, Il gran finale. Lello Arena e Sal Da Vinci sono gli ultimi ospiti speciali invitati in studio. Sal Da Vinci, in particolare, propone il suo più recente successo, il brano intitolato Viento.

Desconocido – Resa dei conti è il titolo del film in onda alle 21.20 su Rai 3. Un thriller di genere drammatico che racconta di Carlos, direttore di banca. Mentre accompagna i figli a scuola, Carlos riceve una telefonata inquietante, che lo avvisa di una bomba installata sulla sua autovettura pronta a esplodere se qualcuno dovesse scendere dal mezzo.

Stasera in tv 20 luglio 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 viene trasmessa alle 21.25 la penultima puntata del lunedì di Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro, in compagnia di ospiti presenti in studio o in collegamento, discute di argomenti di attualità, politica ed economia nazionale.

Alle 21.21 su Canale 5 è proposto Finalmente la felicità, film di e con Leonardo Pieraccioni. Invitato a C’è posta per te, Benedetto, un insegnante di musica, scopre di avere una sorella di nome Luana. Luana è una bellissima modella, che la madre di Benedetto aveva adottato a distanza molti anni prima. La sua presenza in Toscana, dove vive Benedetto, non tarda a generare voci e scoop, complicate dalle particolari convinzioni di Benedetto. L’uomo, infatti, fra le altre cose è certo che sua madre sia stata assassinata dalla nota attrice Barbara Bouchet.

Italia 1 propone alle 21.20 il terzo capitolo della saga La Mummia, intitolato La tomba dell’Imperatore Dragone. Il malvagio Imperatore cinese Drago è rimasto sepolto per secoli nell’argilla con i suoi 10.000 guerrieri di terracotta. L’imperatore si risveglia a causa di un errore commesso dal primogenito della nota famiglia di esploratori O’Connel (i protagonisti di tutti i film della trilogia). Così, padre, madre e figlio sono nuovamente alle prese con una mummia che cerca di conquistare il mondo.

I programmi La7, TV8 e Nove

Continua la messa in onda delle repliche del programma-documentario Eden – Missione Pianeta, trasmesse dalle 21.15 su La 7. La conduttrice Licia Colò viaggia di paese in paese, di città in città alla scoperta delle incredibili bellezze naturali del nostro pianeta.

Alle 21.30 su TV8 è invece proposto il film drammatico Chloe – Tra seduzione e inganno. Catherine e David sembrano la classica coppia perfetta. Entrambi sono soddisfatti dalle loro professioni, e sembrano felicemente innamorati. Ma un sospetto si insinua nella mente di Catherine dopo un lungo viaggio di lavoro del marito. Così, la donna decide di assumere Chloe, una escort che dovrà mettere alla prova la fedeltà di David cercando di sedurlo.

Infine, Breakdown – La trappola è il film in onda alle 21.25 su NOVE. Il thriller si basa sull’equivoco di una banda di rapitori, che nota la lussuosa Jeep della coppia protagonista e crede di avere a che fare con una famiglia estremamente ricca. Ma la verità è che la Jeep è tutto ciò che Jeff e sua moglie Amy posseggono dopo essersi appena trasferiti in California. Così, quando Amy viene rapita, Jeff deve trovare un modo per pagare l’elevatissimo riscatto chiesto in cambio della vita della moglie.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 301 è trasmessa alle 21.15 la commedia sovrannaturale Yesterday. Jack, giovane musicista non ancora “scoperto” da nessuno, si risveglia un giorno dopo un misterioso incidente che ha cancellato dalla memoria collettiva l’esistenza dei Beatles. Decide allora di approfittarsene per diventare famoso con le canzoni della celebre band inglese, che solo lui ricorda ancora.

Invece, su Sky Cinema, canale 310 va in onda alle 21.45 Boris -Il film. Il lungometraggio è un episodio auto-conclusivo tratto dall’irriverente serie TV che ridicolizza il mondo delle fiction nostrane. Non manca nessuno dei personaggi iconici della serie, dal focoso regista Renè Ferretti, all’attore “cane” (come viene definito durante la serie) Stanis.