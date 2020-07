Nuova settimana di programmazione per Daydreamer le ali del sogno che torna con la puntata del 20 luglio. L’appuntamento con la soap opera turca interpretata dal fascinoso Can Ayan è su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. Il titolo originale è Erkenci Kuş. E le riprese si sono svolte in una modernissima Istanbul. Ecco gli eventi che accadono oggi.

Daydreamer 20 luglio

Tra gli eventi che accadono nella puntata di Daydreamer di oggi, c’è da registrare un romanticissimo momento tra Can e Sanem.

Ma procediamo con ordine. Intanto dobbiamo ricordare che si stanno svolgendo le prove e quindi le registrazioni per lo spot il pubblicitario dei prodotti organici di Levent. Nella puntata precedente abbiamo visto come Sanem ha finalmente capito che Levent non è l’albatros che lei pensava.

Adesso lo spot continua ad essere girato ma c’è un colpo di scena perché il testimonial protagonista della bevanda Orgatte ha un improvviso malore.

E quindi è necessario sostituirlo. La scelta, dopo parecchi riflessioni e ripensamenti è caduta su Osman l’aitante macellaio che avrà un grande successo proprio in questo ruolo.

Osram ama davvero questa bevanda. E’ stato visto mentre la sorseggiava sul set con tanto gustp e partecipazione da impressionare favorevolmente gli autori.

Anche Sanem è felice della scelta come anche la sorella Leyla. Intanto prima che avvenisse tutto questo Sanem ha vissuto con Can un romantico momento.

I due si sono ritrovati in riva al mare e sono stati molto prossimi a baciarsi. Questo momento purtroppo è stato interrotto quando è arrivata Deren agitatissima per avvertire Can che c’era stato un altro problema sul set. Per un guasto tecnico tutte le registrazioni erano andate perdute e quindi c’è il rischio di dover ricominciare da capo il lavoro.

Tutto questo comporta che non possono venire rispettati i tempi di consegna e sia Can che tutti i dipendenti della sua azienda la Fikri Harika sono dispiaciuti e anche arrabbiati.

Dunque lo spot per la pubblicità di “Orgatte” è da rifare.

Daydreamer streaming