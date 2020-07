Oggi giovedì 19 luglio, alle ore 18:45 su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena. Il game show estivo condotto da Marco Liorni ci intratterrà ancora una volta con i suoi divertenti giochi. Riusciranno gli Scioglilingua a mantenere il loro titolo di campionesse?

Reazione a Catena 19 luglio 2020, diretta della puntata

Inizia il programma. Marco Liorni saluta i campioni Scioglilingua. I ragazzi sono mediatori linguistici ed il conduttore chiede un assaggio della loro conoscenza, ad esempio una frase in arabo. I campioni esaudiscono il suo desiderio.

I Cognatelli sono una famiglia. Massimo e Claudia sono cognati di Ina, che è la moglie di loro fratello. Si definiscono una famiglia unita e vivace.

Si inizia subito con Caccia alla parola. La manche è un serrato susseguirsi di termini molto difficili. Le squadre sembrano in difficoltà, ma alla fine terminano con un pareggio ed ottengono entrambi un montepremi di 6000 euro.

La prima catena musicale parte dalla parola “Lumaca”. I Cognatelli intuiscono il legame con “Passo”, non indovinano invece “Pari” regalandola agli avversari. Gli Scioglilingua hanno fortuna e si buttano rispondendo “Camera”. “Come vi è venuto in mente?” – chiede Liorni. “Perchè la mia camera è pari” – risponde simpaticamente Luigi. I campioni guadagnano 4 strumenti ed intuiscono il brano. E’ “Despacito”, che in spagnolo significa infatti “lentamente”.