Stasera in tv 21 luglio 2020. Si conclude #cartabianca su Rai 3: Bianca Berlinguer saluta il pubblico e da appuntamento a settembre. Sugli altri canali vanno in onda repliche di film, programmi o serie tv.

Stasera in tv 21 luglio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 dalle 21.25 va in onda la prima puntata della serie, in replica, Come sorelle. Nel cast Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri. Chiara Silani lavora in un prestigioso studio legale di Roma. Deve tornare alla sua città natale, Matera, perché sua sorella Elena, improvvisamente è scomparsa. La serie sostituisce la seconda stagione di The Resident improvvisamente cancellata da Rai 1 per bassi ascolti.

Dalle 21.45 su Rai 2 sono proposte due puntate di Squadra Speciale Cobra 11, serie tv di genere poliziesco-stunt ambientata in Germania. La serie è nota per le ricostruzioni di spettacolari incidenti d’auto, che avvengono durante le numerose scene d’azione di ogni puntata. I titoli degli episodi in onda stasera sono Vendetta in maschera e L’angelo Rosso.

Si conclude #Cartabianca. Il talk d’attualità condotto da Bianca Berlinguer, è in onda su Rai 3 alle 21.20. La conduttrice affronta in ogni nuova puntata temi inerenti la politica, l’economia e la stretta attualità in compagnia di vari ospiti ed esperti presenti in studio o in collegamento.

Stasera in tv 21 luglio 2020 – programmi Mediaset

Viaggi di nozze, film di Carlo Verdone, è trasmesso alle 21.27 su Rete 4. Nella commedia, di cui è anche regista oltre che attore, Verdone interpreta vari personaggi diversi alle prese con i propri matrimoni e i rispettivi viaggi di nozze.

Su Canale 5 va in onda la replica della sesta edizione italiana di Lo show dei record. Andato in onda nel febbraio 2015, era condotto da Gerry Scotti. Durante ogni puntata persone straordinarie provenienti da tutto il mondo tentano di entrare nel libro dei Guinnes World Record compiendo imprese al limite delle capacità umane.

Su Italia 1 continua la messa in onda delle serie americane action-drama Chicago Fire, Chicago Med e Chicago P.D, in onda dalle 21.31. Stasera sono trasmesse tre puntate di Chicago P.D., ambientate nel dipartimento di polizia di Chicago, intitolate Dipendenze, Una squadra e Fiducia.

I programmi La7, TV8 e Nove

Alle 20.35 su La7 è trasmessa una nuova puntata di In Onda. Come ogni martedì il programma di approfondimento, condotto da David Parenzo e Luca Telese, occupa anche la prima serata.

Su Tv8 alle 21.30 va in onda la commedia Una calda estate. Margarita, Viviana e Anabel sono amiche da una vita. Margarita e’ un noto avvocato, Viviana si fa chiamare Vivian per nascondere ai suoi colleghi il suo retaggio latino e Anabel è una madre a tempo pieno. Tra una cena e un aperitivo le loro vite scorrono serene, finché torna in città un vecchio amante di Margarita…

Infine, alle 21.25 su NOVE è trasmesso il film Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Si tratta della trasposizione del primo libro dell’omonima serie di romanzi per ragazzi con protagonista Percy Jackson, adolescente americano che scopre di essere figlio del dio greco Poseidone. Insieme con altri giovani, figli come lui di altre divinità del Pantheon ellenico, partirà in missione per ritrovare il fulmine di Zeus, rubato al Dio greco di recente.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema canale 305 va in onda alle 21.00 Macchine Mortali, film tratto dal romanzo di Philip Reeve sceneggiato da Peter Jackson, regista della trilogia del Signore degli anelli. Il mondo è stato devastato da una guerra nucleare. Gli umani rimasti in vita si danno battaglia a bordo di enormi città semoventi in costante ricerca di carburante e generi di prima necessità per gli abitanti.

Invece, alle 21.15 su Sky cinema canale 314 è trasmesso Hulk. Il film del 2003 è un precursore dei cinecomics che di lì a poco avrebbero conquistato il botteghino. Infatti, racconta la storia di Bruce Banner, scienziato colpito da un potente fascio di raggi gamma durante un esperimento. L’esposizione alle radiazioni lo rende capace di trasformarsi in Hulk, il verde e incontrollabile supereroe che trasforma la rabbia in forza bruta.