Nuova puntata oggi martedì 21 luglio di Daydreamer – Le ali del sogno. L’appuntamento con la soap opera turca è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle 14.45. Protagonisti sono Can e sanem, due giovani che abitano a Istanbul dove è ambientata la vicenda,

Daydreamer 21 luglio Can e Sanem dormono abbracciati

L’appuntamento del 21 luglio riserva molti colpi di scena. Prima tra tutti l’evolversi della situazione sentimentale tra Can e Sanem che si ritrovano a vivere, finalmente soli, una notte nel bosco.

Ecco gli eventi che accadono

Lo spot che sta girando l’azienda di Can per la Orgatte, presenta gravi ritardi sulla tabella di marcia. Ci sono stati degli inconvenienti tecnici sul set che hanno provocato una dilatazione dei tempi per le riprese.

E quindi tutta la troupe è stata costretta a riscrivere un nuovo planning di organizzazione dei lavori.

Intanto la memoria della macchina fotografica con cui sono state filmate le scene, è inspiegabilmente rotta. Ed il lavoro in essa contenuto è purtroppo perso. Poichè i tempi ora stringono, l’organizzazione ha realizzato una specie di tendopoli nella quale si possa dormire senza allontanarsi dal posto delle riprese.

Intanto Sanem avrebbe voluto tornare a casa e riprendere il suo posto sul set il giorno successivo. Ma Can la convince a non andare via.

Infatti il Divit è convinto di aver finalmente conquistato Sanem e desidera passare la notte con lei. Ma vuole aspettare senza precipitare gli eventi perché rischia di poi perderla completamente. Sanem accetta di trascorrere la serata con Can e i due si addormentano abbracciati su un’amaca.

Sanem al risveglio si ritrova molto imbarazzata. Ma i problemi sono molto più seri. Infatti Polen comincia ad essere invidiosa e gelosa di Sanem. Ad accentuare questo sentimento nella ex fidanzata di Can contribuisce in maniera determinante Aylin.

Quando Sanem si rende conto della situazione, decide di battersi per impedire a Polen di riconquistare Can. La ragazza tira fuori tutta la sua rabbia contro quella che oramai considera una acerrima nemica.

Daydreamer streaming