Questa sera, 20 luglio, alle ore 21.20 su Rai 2, andrà in onda in diretta l’ultima puntata di Made in sud. Lo show, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta ci farà ridere e sorridere in compagnia di comici. Ospiti fissi Biagio Izzo e Lello Arena.

Made in sud diretta 20 luglio ultima puntata, ospiti, scaletta

Inizia l’ultima puntata di Made in sud. Il tema di questa sera sarà “Il gran finale”.

Fatima si dice triste per il fatto che questa bella esperienza sta per terminare, Stefano invece vuole festeggiare. Entra in studio Biagio Izzo, vestito di cornetti rossi, pulcinella ed amuleti scaramantici.

Subito dopo arriva Lallo il Cavallo. Fatima cerca di far ridere il comico facendogli una battuta sulle cavallette e poi insieme salutano il Professore.

Parlano della parola “fine” e della storia dell’espressione napoletana “fernut a tarallucci e vino”. Questo modo di dire si usa quando una situazione dalle premesse serie e difficili finisce invece in modo sereno. “Un po’ come la comicità e Made in sud, è fernut a tarallucci e vino” – dice sarcasticamente il Professore.

Gli Arteteca ci mostrano come il diventare genitori possa significare la fine di un rapporto amoroso senza pensieri. La coppia si confronta sull’educazione della figlia, sull’alimentazione più corretta, sulla mancanza di sonno e di intimità, sullo stress quotidiano. Al termine della gag scoprono di aspettare un altro figlio.

Maria De Filippi (Vincenzo De Lucia) si esercita per condurre il programma Stasera tutto è possibile. Maria dice a Fatima che la Rai ha grandi progetti per lei e le avvolge il corpo con una corda. “Ecco ti devi mettere seduta qui e stare zitta. Io ti avrei rottamato ma mi dicono che non è possibile. Stai zitta ed impara qualcosa. Prendi lezioni perchè questa edizione Made in sud lo conduciamo io e Stefano De Martino” – continua la De Filippi.

La presentatrice mostra a Stefano di aver studiato anche il dialetto napoletano per l’occasione. Entra Biagio Izzo, che per restare nel Made in sud di Maria deve imparare “qualcosa di nordico”. Izzo canta “O mia bella Madunina” e viene promosso.

De Martino propone a Maria un duetto sulle note della colonna sonora di Dirty Dancing, ma lei rimane “incriccata” e perde la parrucca. La raccoglie Biagio Izzo, che le propone di condurre insieme un programma. La De Filippi accetta ed i due escono dallo studio.

I due vecchietti seduti sulla panchina, Lello Arena e Paolo Caiazzo, stasera hanno una speciale compagnia: Stefano De Martino. Gli anziani signori si confrontano sugli acciacchi dell’età e sulle funzioni intestinali che si sono impigrite.

All’improvviso arriva una avvenente vecchietta, Fatima, e Lello e Stefano provano a combinare una sua unione con Paolo.