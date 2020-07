Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo. La notizia l’ha diffusa lo stesso conduttore de I fatti vostri sul suo profilo Facebook. La vicenda risale a qualche tempo fa.

Magalli querela Marcello Cirillo

Marcello Cirillo, che per anni è stato musicista de I Fatti Vostri di cui è conduttore, confermato Giancarlo Magalli, ha recentemente rilasciato una intervista.

A proposito di Magalli, lo ha definito una persona cattiva. E sulla annosa e continua querelle con Adriana Volpe si era schierato dalla parte della attuale padrona di casa di Ogni mattina su Tv8.

Per Magalli è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Ed ha deciso di adire le vie legali nei confronti di Cirillo. Questo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook

A parte che sono cattivo ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni? E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso. E lui lo sa bene.

La difesa dei fan sulla stessa pagina Facebook

Giancarlo Magalli ha ricevuto molte testimonianze di sostegno sulla pagina Facebook dopo aver annunciato la querela a Cirilli. Come questa, ad esempio

Giancarlo è una persona straordinaria. Ironico con una dose giusta di cinismo (vedi Boncompagni,Brando Giordani, persone straordinarie) intelligente e preparatissimo. Colto , sfacciato (positivamente) , un compagno di viaggio giusto. Di solito lo attaccano per avere visibilità chi non è riuscito ad averla.

Oppure quest’altra

Tutto questo casino lo ha creato una donna e vedo che continua a fare polemiche. Giancarlo … ignora certe persone negative. Sei invidiato perché hai una grande carriera e hai lavorato con molti nomi famosi.