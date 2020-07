Stasera in tv 27 luglio 2020. La quarta puntata de Il giovane Montalbano 2 è in onda su Rai 1. L’evento musicale Vodafone Battiti Live è trasmesso in diretta live da Otranto su Italia. Su Rete 4 va in onda l’ultima puntata di Quarta Repubblica con Nicola Porro.

Stasera in tv 27 luglio 2020 – programmi Rai

Alle 21.15 su Rai 1 è trasmessa la quarta puntata della seconda stagione di Il giovane Montalbano, intitolata La Transazione. Livia e Salvo hanno deciso una pausa di riflessione e sono lontani da ben tre mesi dopo l’annullamento delle nozze. Ma lo sconsolato commissario Montalbano non ha il tempo di riflettere sulla propria situazione personale. In seguito al furto di 60 cassette di sicurezza dalla Banca Rurale di Montelusa, le prove conducono alle famiglie Sinagra e Cuffaro, note per essere invischiate in diversi malaffari.

A Sud di Made in Sud, una puntata speciale con il meglio di Made in Sud 2020, in onda alle 21.20 su Rai 2. Rivedremo gli sketch più divertenti dell’edizione appena conclusa condotta da Stefano Di Martino e Fatima Trotta.

Su Rai 3 dalle 21.20 sono trasmesse le prime due puntate di Bodyguard. La serie tv britannica di genere thriller-politico ha esordito nel 2018 sul canale BBC One. David Budd, sergente di polizia ed eroico veterano dell’esercito britannico, soffre di un grave disturbo da stress post-traumatico. In quanto agente nel comando di protezione Metropolitan Police Service di Londra, è incaricato di proteggere l’ambizioso Segretario di Stato Julia Montague. Ma la donna rappresenta tutto ciò che David disprezza.

Stasera in tv 27 luglio 2020 – programmi Mediaset

Alle 21.25 è in onda su Rete 4 l’ultima puntata del lunedì di Quarta Repubblica. Tra gli ospiti di Nicola Porro il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Inoltre il conduttore dedica un ampio approfondimento ai vincitori e ai vinti del Consiglio europeo sugli aiuti ai Paesi più colpiti dal Covid-19.

Canale 5 propone alle 21.21 il film di e con Leonardo Pieraccioni, intitolato Una moglie bellissima. Mariano e Miranda gestiscono un alimentari in un paesino toscano. La bellezza di Miranda attira l’attenzione di un fotografo, che le propone di posare senza veli in cambio di una cospicua somma di denaro. Miranda accetta, pensando di spendere il denaro guadagnato per acquistare una bottega più grande e realizzare il sogno del marito Mariano. Tuttavia, la fama e il successo le danno alla testa.

Battiti Live, evento musicale sponsorizzato da Vodafone e organizzato da Radionorba, è in onda dalle 21.15 su Italia 1 dalla splendida cornice del Castello Aragonese a Otranto. Il format è stato modificato per rispettare la normativa sul distanziamento, ma non manca nessuno dei grandi nomi previsti: J-Ax, Fedez, Alessandra Amoroso e Annalisa, Le Vibrazioni, i Pinguini Tattici Nucleari e i Boombadash.

I programmi La7, TV8 e Nove

Proseguono le repliche di Eden – Missione Pianeta, in onda dalle 21.15 su La 7. Nel programma-documentario condotto da Licia Colò sono mostrati servizi che portano alla scoperta delle incredibili bellezze naturali del nostro pianeta.

Il film 40 carati va in onda alle 21.30 su TV8. Si tratta di un thriller poliziesco con protagonista Nick, poliziotto incastrato per un furto che sostiene di non aver commesso. Evade di galera, e minaccia di lanciarsi dal cornicione di un palazzo se non sarà ascoltato. Lydia, psicologa criminale, cerca di instaurare un dialogo con l’uomo che tenta di dimostrare la sua innocenza.

Su NOVE è previsto il film cult anni ’80 Dirty Dancing: Balli proibiti. La sedicenne Baby Houseman si innamora del bellissimo ballerino Johnny Castle durante una vacanza nelle Catskill Mountains. Di ballo in ballo, di lezione in lezione, Baby capirà di non voler più seguire la strada tracciata per lei dai genitori, in particolare dal padre. Sceglie l’amore di Johnny e la danza.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 304 va in onda Kung Fu Panda. Il celebre film di animazione di Dreamworks Picture racconta di Po, un panda che sogna di diventare un guerriero esperto nel Kung Fu. Per una serie di circostanze imprevedibili viene scelto come Guerriero Dragone, ovvero l’erede delle conoscenze del maestro Oogway. Ma per meritare il titolo dovrà addestrarsi duramente e mettersi in discussione.

Infine, su Sky Cinema, canale 310 è previsto 18 regali. Elisa muore a soli 35 anni per un male incurabile, lasciando soli il marito Alessio e la figlia Anna appena nata. Prima di morire, però, decide di preparare in anticipo 18 regali di compleanno speciali, per guidare Anna nel suo percorso di crescita.