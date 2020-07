Andrea Vianello è il nuovo direttore di RaiNews. Con il voto unanime del consiglio di amministrazione della RAI l’ex direttore di Rai 3 approda alla guida della piattaforma on-line dedicata all’informazione di viale Mazzini 24 ore su 24.

Andrea Vianello direttore RaiNews succede a Antonio Di Bella

La nomina è stata accolta favorevolmente dal CdA. E fa in modo che Andrea Vianello torni al centro dell’attenzione, dopo che era stato lontano dal piccolo schermo da circa un anno e mezzo.

Infatti infatti lo scorso febbraio 2019 Vianello era stato colpito da un ictus dal quale, grazie alle cure tempestive dei medici era riuscito a guarire recuperando anche la parola con un percorso di riabilitazione. Una avventura di sofferenza e di rinascita che lui stesso ha raccontato in un libro dal titolo Ogni parola che sapevo nelle librerie dallo scorso gennaio.

Andrea Vianello succede ad Antonio Di Bella che ha gestito RaiNews fino a qualche giorno fa. Adesso di Bella torna di nuovo negli Stati Uniti come corrispondente Rai.

Da qui segue le prossime elezioni presidenziali anche in in compagnia di Lucia Annunziata. La giornalista, infatti, sta preparando alcuni speciali da dedicare proprio al voto americano. L’appuntamento è da fine settembre all’interno del suo programma Mezz’ora in più in onda nel day time pomeridiano di Rai 3.

La carriera del nuovo direttore

Forse non tutti sanno che Andrea Vianello è nipote del cantante Edoardo Vianello, del poeta Alberto Vianello e cugino di secondo grado dell’attore Raimondo Vianello (cugino del padre Leonardo).

Intraprende la sua carriera nel 1992 collaborando con lo zio alla stesura dei testi dell’album Vivere insieme. Esordisce alla radio sul GR1 nei primi anni novanta, per arrivare alla conduzione del programma di approfondimento Radio anch’io

Classe 1961, è giornalista conduttore televisivo e radiofonico ed è stato responsabile di Rai 3 oltre che vicedirettore di Rai 1. La nomina, arrivata nel 2017, prevedeva la delega ai programmi d’attualità, di costume e ai format innovativi di genere informativo.

Adesso, dal 29 luglio 2020 inizia la sua nuova avventura a RaiNews portando il suo contributo di giornalista.