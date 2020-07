DMax propone oggi lo speciale Vado a vivere nel camper con protagonista Yari Ghidoni.. L’appuntamento è per giovedì 30 luglio alle 22.20 sul canale 52 del digitale terrestre free. Lo speciale ha la durata di un’ora.

Yari Ghidone, protagonista dello speciale in onda su DMax, è un avventuriero, youtuber e amante della natura. Ha 27 anni e da tre ha scelto di vivere senza una fissa dimora girando i luoghi più sperduti d’Italia a bordo di un camper, il suo “domicilio su ruote”. Vado a vivere sul camper racconta la sua vita ai confini della civiltà.

Nato e cresciuto a Torino, Yari Ghidoni ha lavorato per sei anni nella fumetteria dello zio, un porto sicuro che, però, non lo rendeva felice. Nel febbraio 2017 la decisione è finalmente presa: Yari insegue il suo sogno e va a vivere in camper, il suo piccolo angolo di libertà dopo le ore di lavoro.

La svolta definitiva, però, arriva con la chiusura del negozio di fumetti. Non avendo più alcun legame con la città, Yari decide di unire la vita in camper con le sue vere passioni, fotografia e video, mostrando su YouTube (dove ha un canale che conta più di 90mila iscritti) la sua nuova quotidianità.

Nello speciale, Yari racconta in prima persona come si svolge la sua giornata. Mostra come avviene la manutenzione del camper, come gestisce gli spazi, come accende il fuoco e prepara i pasti. Pur avendo scelto di vivere lontano da ogni comfort, fa regolarmente “ritorno nella civiltà” per procurarsi le scorte necessarie di acqua e cibo. E, in più, non è solo nella sua avventura. A seguirlo c’è il suo cane Cherie, una piccola compagna di viaggio che per lui è come una sorellina.

Per Yari, ciò che conta è sentirsi parte della natura, incontrare caprioli, tagliare la legna, aprire gli occhi davanti a uno spazio aperto, i boschi, le montagne, il cielo azzurro. In sintesi: sentirsi libero, felice in mezzo al nulla, ma con tutto quello che gli serve.

Anche dopo le difficoltà incontrate durante la fase di lockdown e a distanza di più di 1000 giorni da quando ha avuto inizio la sua avventura, Yari è sempre più sicuro di non voler tornare indietro. O, al massimo, solo per mettere la retromarcia a bordo del suo camper.

