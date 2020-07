Ascolti Tv mercoledì 29 luglio 2020. Guerra al ribasso tra Rai 1 e Canale 5. Per pochissimo vince Piero Angela. Si è conclusa anche l’edizione di Chi l’ha visto?. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 29 luglio 2020, il prime time

Su Rai 1 Superquark ha raggiunto 2.053.000 telespettatori con 11.6%

Su Rai 2 Novantesimo Minuto Notte Goal: 1.079.000 spettatori con 5.5%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ultima puntata 1.540.000 persone con 8.6%

Su Canale 5 Come Sorelle ha coinvolto 1.982.000 spettatori con 11.4%

Su Rete 4 Il film Mediterraneo ha registrato 705.000 telespettatori con 4%.

Su Italia 1 Chicago Fire ha siglato 1.353.000 con 7.6%

Su La 7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? 434.000 con 2.4%

Su TV8 Madame coinvolge 490.000 spettatori con 2.6%.

Su NOVE Percy Jackson E Gli Dei Dell’olimpo – Il Mare Dei Mostri: 325.000 con 1.8%

Ascolti Tv mercoledì 29 luglio 2020, la fascia preserale Alto il gradimento di Reazione a catena nel pubblico giovane Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.022.000 con 19.5%. Il game 3.337.000 con 24.2% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 637.000 persone con 5.2% Su Rai 3 Blob 768.00 persone con 4.5% Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti: 1.056.000 con 10.6%. The Wall: 1.742.000 con 13.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 697.000 affezionati fan con 4.4% Su Italia 1 Dr House ha ottenuto 502.000 persone con 3.4% Su La 7 Little Murders ha coinvolto 109.000 spettatori con 1% Su TV8 4 Ristoranti raggiunge 278.000 spettatori con 1.8%. Ascolti Tv mercoledì 29 luglio 2020, l’access prime time Vince In onda su Stasera Italia News Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.196.000 telespettatori con 16.8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 813.000 telespettatori con 4.2%. Su Rai 3 La dedica 826.00 con 4.6%. Un Posto al Sole 1.310.000 con 6.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.544.000 persone con 13,4%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 952.000 con 5.2% e 1.035.000 con 5.4%. Su Italia 1 CSI ha registrato 785.000 persone con 4.3%. Su La 7 In Onda ha registrato 1.059.000 telespettatori con 5.6%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 357.000 persone con 1,9%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 270.000 telespettatori con 1.5%.

Ascolti Tv mercoledì 29, daytime pomeridiano

Sempre male Resta a casa e vinci.

Su Rai 1 Io e Te 1.282.000 con 10.5%. Il Paradiso delle Signore 1.136.000 con 10.6%. La Vita in Diretta Estate: 1.285.000 con 14.6%.

Su Rai 2 Resta a casa e vinci: 308.000 con 2.3%. Italia che fa 150.000 con 1.2%

Su Rai 3 Geo Magazine: 564.000 telespettatori con 6.1%.

Su Canale 5 Daydreamer 2.534.000 persone con 21.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è scelto da 661.000 spettatori con 5.2%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 970.000 telespettatori con 6.9%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate 298.000 con 5.1% e 356.000 con 3.1%

Su TV8 Ogni Mattina ha raggiunto 100.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv mercoledì 29 , day time mattutino

Agorà sotto il 7%

Su Rai 1 UnoMattina Estate: 653.000 con 15.2%. C’è tempo per… 581.000 con 12.5%

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 485.000 con 5.7%.

Su Rai 3 Agorà Estate coinvolge 298.000 spettatori con 6.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.162.000 con 14.5%.

Su Rete 4 Un detective in corsia 347.000 con 2.5%

Su Italia 1 Blindspot raggiunge 168.000 spettatori con 2.3%

Ascolti Tv mercoledì 29, seconda serata

Bene Superquark natura

Su Rai 1 SuperQuark Natura: 694.000 telespettatori con 9.1%.

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate: 549.000 telespettatori on 5.7%.

Su Canale 5 Anam – Il Senzanome: 306.000 spettatori con 4.3%

Su Italia 1 Pressing Serie A 371.000 con 5.3%.