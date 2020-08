Anche ad agosto 2020 il catalogo del servizio in streaming Netflix propone nuovi film e stagioni di serie tv originali e non. Disponibili nuove stagioni di The Rain, Lucifer e Gotham. Inoltre, entrano a far parte del catalogo le prime due stagioni di Cobra Kai, serie tv spin-off dei film Karate Kid.

Netflix agosto 2020 – Seven Deadly Sins 4, 3% 4, The Rain 3

Dal 6 agosto è disponibile la quarta stagione della serie tv di animazione giapponese Seven Deadly Sins. I Seven Deadly Sins (sette peccati capitali) sono un gruppo di cavalieri dotati di poteri straordinari, che dopo aver salvato il regno da un’invasione di demoni vengono incastrati per l’omicidio del re. Le loro strade si separano per diversi anni, finché la giovane principessa Elisabeth li raduna nuovamente per contrastare il ritorno delle forze del male.

La quarta stagione di 3%, invece, è disponibile dal 14 agosto. Si tratta del reboot di una web serie del 2011 creata, prodotta e caricata su YouTube da Pedro Aguilera. Racconta di un mondo non troppo lontano nel futuro, quando le persone avranno la possibilità di andare a vivere nel “lato migliore” del mondo, l’isola di Offshore. Ciò è possibile se raggiunti i vent’anni riescono a superare una lunga serie di test. Ma coloro che arrivano a Offshore vengono resi sterili affinché non siano in grado di procreare e porre fine al sistema di selezione

La terza stagione della serie tv danese The Rain è online su Netflix dal 6 agosto. La pioggia è inspiegabilmente diventata letale per gli esseri umani, decimati da una lunga serie di temporali. I sopravvissuti si trovano a dover ricominciare a vivere in un mondo devastato dove vige la legge del più forte.

Netflix agosto 2020 – Lucifer 5, Gotham 5, Cobra Kai 1 e 2

La prima parte della quinta stagione di Lucifer è disponibile dal 21 agosto. Annoiato dopo millenni di inattività, Lucifero in persona decide di trasferirsi sulla terra, a Los Angeles, per gestire un night club di nome Lux insieme con la demonietta alleata Mazikeen. Ma passati cinque anni dalla decisione, Lucifero scopre di essere diventato mortale, e di aver sviluppato sentimenti umani. Tanto da stringere un conflittuale rapporto amoroso con la detective Chloe…

Gotham, la quinta stagione, è su Netflix dal 1 agosto. La serie tv di genere noir racconta le vicissitudini dell’ispettore Gordon. Una città dove il crimine regna sovrano, e Batman non è ancora “nato”…

Infine, la serie tv spin off di Karate Kid, Cobra Kai, è stata recentemente acquistata da Netflix, che ne propone le prime due stagioni a partire dal 28 agosto. La terza stagione della serie è attualmente in produzione. La serie racconta la storia dello storico avversario di Daniel, Johnny Lawrence. Decenni dopo la leggendaria sconfitta subita nel film originale Karate Kid, Johnny si ritrova a gestire la palestra di karate dove si era addestrato: il dojo Cobra Kai. Daniel, invece, è diventato un imprenditore di successo distante dal mondo delle arti marziali.

I film in programmazione

Dal 1 agosto è disponibile su Netflix La febbre del Sabato Sera, il celebre film cult musicale con un giovane John Travolta. La storia di Anthony Manero, detto Tony, commesso in un negozio di vernici propenso a compiere bravate con i suoi amici, ha consacrato canzoni leggendarie come Stayn’ Alive dei Bee Gees.

Hotel Transylvania, invece, è il film di animazione per bambini con protagonisti il conte Dracula e diversi mostri della letteratura classica. E’ su Netflix dall’11 agosto. Dracula, lontano dal mondo dell’orrore da diversi anni, gestisce un Hotel per soli mostri. L’arrivo di un giovane campeggiatore umano, però, rischia di generare un polverone con i suoi clienti. Specialmente perchè la figlia di Dracula, Mavis, si innamora del ragazzo appena arrivato credendolo un mostro.

Infine, dal 18 agosto è disponibile su Netflix il film di genere supereroistico Venom. Venom è una creatura proveniente dallo spazio che per sopravvivere deve entrare in simbiosi con un altro essere vivente. Il simbionte si impossessa così del giornalista senza scrupoli Eddie Brock, costretto suo malgrado a sfruttare i poteri dell’alieno, o a venir divorato da esso.