Il catalogo del servizio in streaming Amazon Prime Video si rinnova ad agosto 2020 con nuove stagioni di serie tv e film in esclusiva. Il 14 agosto è resa disponibile la nuova serie reality World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, con Bear Grills. Non mancano però nel catalogo estivo nuovi film famosi, come Top Gun, e produzioni inedite in esclusiva come Chemical Hearts.

Amazon Prime Video agosto 2020 – The Head, World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji

La serie tv di genere thriller sovrannaturale The Head è disponibile su Amazon Prime video dal 5 agosto. Nel corso della prima stagione inedita in Italia, sono raccontate le vicissitudini di un gruppo di scienziati bloccati in un centro di ricerca al Polo Sud. Qualcosa, però, sfugge ai piani previsti. Johan Berg, comandante del gruppo incaricato di sostituire gli scienziati durante il periodo estivo, scopre che i ricercatori che lo hanno preceduto sono stati assassinati, tutti tranne sua moglie Annika, che invece è scomparsa.

Dal 14 agosto, poi, è possibile vedere la prima stagione di World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, uno show-reality condotto dall’esperto survivalist Bear Grills. La Eco-Challenge è una sfida per avventurieri amanti degli sport estremi. Divisi in squadre, uomini e donne coraggiosi/e devono competere h24 mentre attraversano un percorso di centinaia di chilometri, praticando sport come l’arrampicata, il canottaggio, l’equitazione, l’immersione ed il ciclismo. In tutto, sono 330 i concorrenti previsti per questa folle gara di sopravvivenza, che si tiene nella selvaggia cornice delle isole Fiji.

Amazon Prime Video agosto 2020 – Misfits, Top Gear, 24

Tutte e cinque le stagioni della serie tv Misfits sono tornate disponibili su Amazon Prime Video dal 1 agosto. Dopo un misterioso temporale molti abitanti di Londra si sono risvegliati con degli straordinari poteri. In particolare, i membri di un corso di recupero per ragazzi problematici hanno ricevuto un dono sovrannaturale. Ma non tutti sono intenzionati a usare il proprio per fare del bene…

La pluripremiata serie Top Gear è nuovamente presente nel catalogo di Amazon Prime dal 1 agosto. In particolare sono state reinserite nel catalogo le stagioni dalla 15 alla 22, tutte doppiate in italiano. Richard Hammond, Jason Dawe e James May sono i conduttori e protagonisti della strampalata serie inglese a tema automobili e motori. Le loro sfide folli sono diventate leggenda in tutto il mondo, che i tre percorrono in lungo e in largo a bordo dei più disparati tipi di veicoli.

Infine, tutti i 192 episodi di 24, la famosa serie tv statunitense, sono disponibili su Amazon Prime Video dal 1 agosto. 24 racconta una giornata dell’agente federale Jack Bauer della fittizia divisione anti-terroristica Counter Terrorist Unit di Los Angeles. Ogni stagione della serie è caratterizzata da una minaccia per la sicurezza degli USA: un attentato, un ordigno nucleare, un’epidemia batteriologica o un’operazione militare straniera. Il compito del protagonista è cercare di sventare il tutto, ma sempre solo con ventiquattr’ore a disposizione.

I film in programmazione

Dal 1 agosto è online sul servizio in streaming il film cult Top Gun. Tom Cruise è Maverick, spericolato pilota di caccia. Nonostante la sua incredibile abilità in volo non riesce a sventare la morte del suo copilota e amico, avvenuta durante una missione di routine. Ma sa che deve affrontare i sensi di colpa e migliorare ancora come pilota se vuole riscattarsi, e crescere.

Lanciato dopo il successo della famosa serie in esclusiva Netflix Narcos, Escobar – Il fascino del male, è il film disponibile su Amazon Prime dal 19 agosto. Il lungometraggio racconta la vita di Pablo Escobar, narcotrafficante che ha fondato e diretto, dagli anni ottanta fino alla sua morte nel 1993, il cartello della droga più grande e redditizio della storia. Il film è basato sul romanzo di Virginia Vallejo, intitolato Amando Pablo, odiando Escobar.

Dal 21 agosto è poi disponibile il film in esclusiva Amazon Prime Video Chemical Hearts. Di genere romantic-drama, Chemical Hearts racconta la tenera storia d’amore tra Henry Page, giovane imbranato mai stato innamorato, e Grace Town, una ragazza nuova arrivata in città. Nonostante all’inizio non sembra esserci affinità tra i due, entrambi appassionati di giornalismo, inizia con il tempo, un sentimento che non può essere ignorato.