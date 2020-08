Melaverde torna con la puntata del 2 agosto su Canale 5. L’appuntamento è alle 11.55 con i due conduttori on the road Edoardo Raspelli e Ellen Hidding. Oggi si punta l’attenzione sulle Nocciole Piemontesi e sulle Fattorie Bio. Ecco i luoghi visitati.

Melaverde 2 agosto la nocciola piemontese

Melaverde oggi va alla scoperta di un altro prodotto di eccellenza dell’agricoltura italiana. La Nocciola Tonda Gentile Trilobata del Piemonte ad Indicazione Geografica Protetta.

Un frutto pregiato, con delle caratteristiche uniche che la rendono la migliore nocciola al mondo per la trasformazione nell’industria dolciaria.

Si parla di come e dove si coltiva, di come si raccoglie, di come si lavora. E come viene utilizzata nella antica tradizione dolciaria cuneese e piemontese. Melaverde si reca in una azienda storica, dove la nocciola Piemonte è l’ingrediente principale di due veri e propri simboli piemontesi. Si tratta del tartufo dolce, nelle sue tante varianti, e del torrone friabile alla nocciola. Quest’ultimo dolce, se nel resto dell’Italia viene consumato soprattutto durante le feste natalizie, in Piemonte è apprezzato tutto l’anno. Gola, storia, curiosità, consigli utili per la salute.