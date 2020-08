La puntata di Daydreamer di martedì 4 agosto, propone nuove dinamiche nelle quali sono coinvolti i protagonisti. L’appuntamento è su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì.

La serie è ambientata in una Istanbul moderna ed è giunta alla 43esima puntata in Italia.

Daydreamer 4 agosto

La puntata si apre con gli addetti della troupe che stanno montando il set per girare lo spot pubblicitario scritto da Sanem. La giovane, nel frattempo, è diventata anche stagista dell’agenzia come copywriter

Nel quartiere però ci sono problemi. Innanzitutto esistono problemi di budget. E, come se non bastasse, Ishan convince i commercianti del quartiere a chiedere soldi in maniera poco legale alla produzione per l’affitto delle location e per le comparse.

Mekvibe sospetta che la somma con la quale Sanem ha estinto il loro debito le sia stata fornita da Can Divit.

Per avere qualche certezza mette sotto torchio Ayan che confermerà solo quanto detto da Sanem.

Aylin con la scusa di perdere un po’ di tempo prima dell’inizio delle riprese va da Melahat a fare la manicure. Il suo obiettivo è scoprire qualcosa di sconveniente sul passato di Sanem per metterla, poi, in cattiva luce nei confronti di Can.

All’oscuro di tutto quello che sta succedendo alle loro spalle e nonostante siano sempre circondati da molte persone, Can e Sanem cercano in tutti i modi dei piccoli momenti di tenerezza.

