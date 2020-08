Stasera, venerdì 7 agosto 2020, in tv sono presenti molte repliche anche piuttosto datate e un buon numero di film. Tuttavia, l’evento della serata è la partita di Champions League Juventus-Lione, in onda su Canale 5.

Stasera in TV venerdì 7 agosto 2020, programmi Rai e Maediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. Anche questa settimana voliamo sulle ali della nostalgia con Carlo Conti e i momenti più emozionanti del suo programma, in onda con successo dal 2008.

Su Raitre, alle 21.20, La grande storia. Terminate le puntate inedite, la storia resta in prima serata con una serie di repliche, sempre in compagnia di Paolo Mieli. Il documentario in programma oggi è “Nazismo, l’orrore e la speranza”, trasmesso per la prima volta il 28 giugno 2019.

Mentre su Rai 5, alle 21.15, c’è Art Night. Una panoramica sul lavoro del fotografo Alessandro Dobici, tra i più blasonati ritrattisti italiani. Con gli scatti dagli anni Novanta ad oggi, sul tema del progresso nella storia e nelle rappresentazioni artistiche.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Champions League: Juventus-Lione. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri allenati da Maurizio Sarri impegnati nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sconfitti in Francia per 1-0 (il 26 febbraio scorso), Cristiano Ronaldo e compagni devono vincere con almeno due gol di scarto.

Programmi Tv8, Real Time, Nove

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor. Terzo appuntamento con il meglio delle audizioni dell’era Sky del talent condotto da Alessandro Cattelan. Tra i vincitori delle prime edizioni, artisti come Francesca Michielin, Chiara Galiazzo e Michele Bravi.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Rivediamo la prima tappa della 2° stagione. Damiano Carrara e Katia Follesa devono trovare la migliore pasticceria della Versilia. La sfida è tra “Venere”, “Aldo” e “Lorenzo Pasticceria e Caffè”.

Infine, su Nove, alle 21.25, lo show Fratelli di Crozza Classic. Il comico genovese Maurizio Crozza affronta attraverso la satira i temi dell’attualità e della politica. Con le imitazioni superlative di Matteo Salvini, Vittorio Feltri e Silvio Berlusconi.

I film in onda venerdì sera sul digitale terrestre e su Sky

Su Rete 4, alle 21.25, il film Innamorato pazzo, commedia del 1981 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano e Ornella Muti. Cristina (Ornella Muti), principessa di Saint Tulipe in visita a Roma con tutta la famiglia, annoiata dall’etichetta di corte fugge su un autobus per visitare la città. L’autista Barnaba (Adriano Celentano) s’innamora subito di lei, che però è già stata promessa in sposa a un miliardario.

Su Italia 1, alle 21.30, il film drammatico del 2013 Tutto può cambiare, di John Carney, con Keira Knightley e Mark Ruffalo. I giovani musicisti e cantanti Gretta (Keira Knightley) e Dave si trasferiscono a New York in cerca di successo. Ma la notorietà arriva solo per lui. La ragazza si ritrova da sola finché nella sua vita entra Dan (Mark Ruffalo), un produttore musicale che decide di finanziare il suo primo album.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2008 La battaglia dei tre regni, di John Woo, con Tony Leung Chiu-Wai. Nel 208 d.C. il Generale Cao Cao muove guerra ai territori dell’Est per unificare la Cina. Re Sun Quan, senza forze sufficienti, si affida al consigliere Zhou Yu per salvare il regno.