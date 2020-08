Un incendio ha interessato oggi la struttura Is Morus Relais. Si tratta del villaggio di Santa Margherita di Pula in Sardegna dove, fin dalle prime edizioni, sono stati ambientati i reality di Canale 5 Temptation Island e Temptation Island vip.

Le fiamme sono scoppiate ieri mattina alle 5. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato. E solo in questo modo si sono contenuti i danni che avrebbero potuto essere molti di più.

Finora il fuoco ha interessato soltanto una sala congressi e un’auto che si trovava fuori della struttura. Ma sembra che alcune scenografie di proprietà Mediaset, abbiano ricevuto dei danni.

A darne la notizia è stato il quotidiano L’Unione Sarda. Sembra che potrebbe esserci un tentativo di minacce nei confronti della società proprietaria del Resort. Infatti è stata ritrovata all’interno della struttura una lettera contenente delle proprio minacce. Le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce su quanto è accaduto. Ma non sarà immediata la soluzione del caso.

La struttura, nonostante lo spiacevole incidente,è attualmente aperta. Gli ospiti sono tranquilli e non si registrerebbero inconvenienti o disagi.

Nel tentativo di abbattere le fiamme, sempre secondo il quotidiano locale, sarebbe rimasta intossicata una persona. Ma senza nessuna conseguenza. Anche se, in via precauzionale, è stata portata in ospedale.

Le riprese di Temptation island Vip

Intanto lo scorso giovedì 30 luglio si è conclusa l’edizione 2020 di Temptation island con la conduzione di Filippo Bisciglia. La puntata finale ha raggiunto il 28% di share, il più alto risultato da quando il reality delle gelosie e dei tradimenti è in video, ovvero da sette edizioni.

Tutto si è svolto all’Is Morus Relais. E qui si svolgeranno anche le riprese della prossima edizione Vip dello show in onda a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Al momento sembra che tutte le date stabilite per le riprese dovrebbero essere mantenute. Ma ci sarà una ispezione completa e accurata per valutare se esistono le condizioni di sicurezza.

Soprattutto se è stata trovata la lettera di minacce nei confronti della proprietà.

Is Morus Relais dove si trova

Situato direttamente sulla spiaggia, il resort Is Morus Relais è immerso in un parco naturale di sette ettari che si estende fino al mare. In questo modo crea un meraviglioso scenario di sfondo alla spiaggia privata.

Nonostante la bellezza della location, su tripadvisor ci sono molte recensioni negative.

Qualcuno ha addirittura scritto che il mare è pessimo e pieno di alghe.

Inoltre un commento spiega che non è giustificato il costo di 292 euro a notte per una camera che si può avere in un 3 stelle di periferia