Real Time propone questa sera la storia di Maja Radanovic nel reality oversize Vite al Limite. Il programma ha come fine di restituire una chance di normalità a persone che hanno un peso superiore ai 200 kg.

Vite al Limite: chi è Maja Radanovic

Maja Radanovic è la protagonista della puntata di questa sera. In particolare ha partecipato all’ottava puntata della settima stagione andata già in onda il 22 aprile 2019 sul piccolo schermo italiano.

Maja è originaria di Portland in Oregon aveva 33 anni quando prese la decisione di recarsi in un centro specializzato per il dimagrimento. E ha scelto di partecipare a Vite al Limite dove ha conosciuto il professor Nowzaradan, responsabile della clinica di Houston specializzato proprio nella trattazione di problemi legati alla nutrizione.

L’incontro con il dottor Now

Maja pesava 310 kg quando ha conosciuto il dottor Now. Il suo aumento continuo di peso risale all’infanzia. Causa scatenante nella bambina fu la separazione dei suoi genitori. Da allora ha cominciato ad ingerire junk-food con ingordigia e senza mai fermarsi. E l’aumento continuo di peso stava mettendo a rischio anche la sua capacità di poter procreare e diventare madre.

Quando Maja entra nel programma stabilito dal dottor Nowzaradan si impegna a seguirlo per 12 mesi. Questo infatti è il tempo minimo imposto dallo specialista e dal reality Vite al Limite, il cui titolo originale è My 600 LB Life.

Soltanto dopo un anno di permanenza in clinica, il dottor Nowzaradan avrebbe tratto le proprie decisioni è stabilito che si poteva procedere al bendaggio gastrico. Il percorso di Maja però non è stato gratificante. Infatti ha perso soltanto 42 kg nei primi otto mesi. Stanca del regime alimentare e delle regole del reality, ha abbandonato il programma proprio dopo 8 mesi.

Vite al Limite: come sta oggi Maja Radanovic

Nonostante l’abbandono del reality, Maja ha cercato di trovare in sé stessa la forza e il coraggio di ricominciare un percorso alimentare più sano. E’ riuscita anche ad elaborare il dolore per la separazione dei genitori, due immigrati serbi arrivati anni prima negli Stati Uniti, ed a trovare in sé una nuova ragione di vita. Infatti oggi Maja Radanovic è completamente cambiata. È riuscita a dimagrire grazie ad una forza di volontà ed ha un autocontrollo e ha trovato solo in sé stessa e al di fuori della clinica di Houston.

Oggi Maja è completamente diversa da quell’ammasso di carne che aveva conosciuto il dottor Now. Dagli oltre 300 kg, è arrivata oggi a pesare meno di 100 kg. Ha ritrovato una nuova vita, autostima in sé stessa e soprattutto ha cercato di realizzarsi anche dal punto di vista personale.

