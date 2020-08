Stesera, domenica 9 agosto 2020, serata in tv dedicata in gran parte alle repliche. Parliamo di Non dirlo al mio capo 2 su Rai 1, A raccontare comincia tu su Rai 3 e Una serata per te, Bigazzi! su Rete 4. Ma tanti anche i film in onda. NOVE propone Pane, amore e fantasia, mentre su Tv8 c’è Gomorra – La serie.

Stasera in Tv domenica 9 agosto 2020, i programmi in onda

Su Rai 1, stasera alle 21.25, c’è la fiction Non dirlo al mio capo 2. Due gli episodi in onda: A tuo rischio e pericolo e Lo sguardo degli altri. Enrico (Lino Guanciale) e Lisa (Vanessa Incontrada) restano bloccati in ascensore: lui soffre di claustrofobia e ha un attacco di panico. Intanto, un vecchio amico di Enrico chiede allo Studio Vinci di assisterlo in una causa contro il Ministero della Salute. A seguire, Alfredo, suocero di Enrico e suo mentore, arriva a Napoli per occuparsi di una causa intentata contro uno dei clienti dello Studio Vinci.

Su Rai 3, alle 21.20, va in replica A raccontare comincia tu. Raffaella Carrà intervista Luciana Littizzetto nella puntata trasmessa lo scorso 14 novembre. L’attrice racconta anche il rapporto con Maria De Filippi.

Su Rai 5, alle 21.15, Wild Caraibi. Viaggio in tre puntate alla scoperta di geologia, fauna e flora delle isole dei Caraibi. Nella prima, i fragili ecosistemi delle isole Dominica e Guadalupa, di origine vulcanica.

Su Rete 4, alle 21.25, il programma Una serata Bella per te, Bigazzi!. La serata trasmessa nel 2016 dedicata da Marcella Bella a Giancarlo Bigazzi, il grande paroliere e musicista toscano scomparso nel 2012. Conducono Alfonso Signorini e Rosita Celentano. Ospiti, tra gli altri, Annalisa, Gaetano Curreri, Francesco Gabbani, Marco Masini e Umberto Tozzi.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. Rivediamo la puntata dedicata a Daniele Nardi, l’alpinista morto il 25 febbraio 2019 durante una spedizione sul Nanga Parbat. Andrea Purgatori parla anche di quanto successo nel 1970 sulla stessa montagna ai Messner.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie, con Marco D’amore. Ciro è in contrasto con Salvatore Conte e quest’ultimo programma di nuovo la sua esecuzione. Ma nel frattempo Ciro decide di allearsi con “o Mulatto”.

I film in onda domenica sera



Su Canale 5, alle 21.20, in onda il film biografico del 2018 Bold Pilot – Leggenda di un campione. Di Ahmet Katiksiz, con Ekin Koc. La storia vera del purosangue Bold Pilot e del fantino turco Halis Karatas (Ekin Koc), che lo ha portato a realizzare in patria record eccezionali, conquistando una popolarità straordinara. Il film racconta anche la storia d’amore tra Karatas e Begum Atman, la figlia del proprietario di Bold Pilot.

La domenica sera di Italia 1, alle 21.10, è dedicata al film commedia del 2018, di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, Game Night, con Jason Bateman. Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams) si sono conosciuti coltivando la passione dei giochi di società. Una sera, durante una serata che dovrebbe simulare il rapimento di uno dei partecipanti, succede un incredibile imprevisto: una banda di criminali sequestra davvero una persona. E ora?

Mentre su Nove, alle 21.25, va in onda il film commedia del 1953, di Luigi Comencini, Pane, amore e fantasia, con Gina Lollobrigida, Vittorio De Sica. Trasferito in Abruzzo, il maresciallo Carotenuto fa il galante con due donne: la bella “Bersagliera” e la levatrice Annarella. Ma la prima è innamorata di un carabiniere troppo timido.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2013, di Baz Luhrmann, Il grande Gatsby, con Leonardo DiCaprio. Long Island, 1922. Il giovane Nick Carraway conosce il misterioso milionario Jay Gatsby e lo aiuterà a incontrare sua cugina Daisy della quale il magnate è da sempre innamorato.

Film Sky domenica 9 agosto 2020

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 di domenica 9 agosto 2020, c’è il film thriller Il luogo delle ombre, del 2013. Di Stephen Sommers, con Anton Yelchin. Odd Thomas sente la presenza dei defunti e li aiuta a risolvere i loro casi. Ma quando incontra “Fungus Man” capisce che una catastrofe sta per abbattersi sulla città.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2002, di Lee Tamahori, 007 – La morte può attendere, con Pierce Brosnan. Catturato in Corea del Nord, Bond viene torturato ma non parla. Quando riacquista la libertà i superiori lo sospendono: sospettano che abbia rivelato l’identità di altre spie inglesi.