Stasera, mercoledì 12 agosto 2020, in tv vanno in onda soprattutto film, telefilm e serie tv. Ma per gli amanti del calcio c’è l’appuntamento da non perdere con la Champions League su Canale 5. Mentre su Rai 1, torna la divulgazione di Superquark.

Stasera in tv 12 agosto 2020, programmi e film di Rai 1 e degli altri canali Rai

La prima serata di Rai 1, stasera inizia alle 21:25 con Superquark di Piero Angela. La puntata del 12 agosto 2020 si apre dalle meraviglie naturalistiche dell’Australia con un documentario della BBC. Per la serie Sette meraviglie, un pianeta, le immagini di specie uniche come il diavolo della Tasmania, il varano gigante e un uccello alto due metri, somigliante ad un dinosauro. Alberto Angela accompagna gli spettatori alla scoperta di Palazzo Barberini, a Roma. Con Barbara Gallavotti e Federica Calvia un approfondimento sulla produzione di cosmetici. Alessandro Barbero ricostruisce la storia della Marianne. Infine, un servizio sulle avanguardie tecnologiche di Israele.

Su Rai 2, alle 21:20 va in onda il telefilm Squadra speciale Cobra 11. Stagione 24, episodi 1 e 2.

Rai 3, alle 21:20 programma il film L’altra metà della storia. Tony Webster, divorziato e in pensione, per volontà testamentaria riceve un diario dalla madre di Veronica, ragazza con cui aveva avuto una relazione all’università. Appartiene a Tony, suo migliore amico e fidanzato di Veronica dopo di lui.

Invece Rai 4, stasera alle 21:20, propone il film Resident evil – The final chapter. Sesto e ultimo atto della saga fantascientifica ideata e diretta da Paul William Scott Anderson.

Mentre, Rai 5 dedica la serata al Nabucco di Giuseppe Verdi. Serata in scena all’Arena di Verona nel 2000.

Su Rai Movie, alle 21:10 va in onda Parigi a tutti i costi. Maya è una stilista d’alta moda da vent’anni a Parigi. Dopo un controllo di polizia, viene rispedita in Marocco, suo paese d’origine e farà di tutto per tornare in Francia. Nel cast anche Cécile Cassel, sorellastra di Vincent Cassel.

Infine, su Rai Premium alle 21:20 c’è la serie Last Cop. Stagione 2, episodi 6, 7 e 8.

Programmi e film in onda stasera mercoledì 12 agosto su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, su Canale 5 dalle 20:45, grande calcio con la partita in diretta Atalanta – Paris Saint-Germain, valida per Final eight di Champions League. All’Estadio Da Luz di Lisbona inizia la fase finale del torneo con una formula inedita per la storica competizione europea. L’Atalanta di Giampiero Gasperini è alla prima partecipazione ed è l’unica italiana rimasta in gara. La squadra bergamasca è stata già capace di sorprendere tutti, arrivando ai quarti di finale. Ora, serve l’impresa.

Su Italia 1, alle 21:23, va in onda la serie tv Chicago Fire. Stagione 7, episodi 17, 18 e 19.

Mentre, i programmi di Rete 4 per la serata di mercoledì 12 agosto prevedono le repliche di Cr4 la repubblica delle donne remix, con Piero Chiambretti.

Su Cine 34, alle 21:10, il film In viaggio con papà. Alberto Sordi e Carlo Verdone insieme in una commedia diretta da Sordi. Cristiano e il padre Armando hanno due personalità completamente diverse. Dall’iniziale repulsione tra i due, nasce un intreccio con un finale sorprendente.

Inoltre, su Iris, alle 21:13, in prima tv c’è il film La formula della felicità. La storia tra il farmacista Renner e l’amante Garner degenera quando i due iniziano a sperimentare gli effetti psicotropi dei farmaci. Con Jane Fonda, Olivia Wilde, Sam Rockwell e Ray Liotta.

20 propone alle 21:12 la serie The Sinner. In prima tv, gli episodi 7 e 8 della seconda stagione.

Su La5, alle 21:10, Raoul Bova e Vanessa Incontrada sono protagonisti nel film Angeli – una storia d’amore. Claudio ama godersi la vita. Poi, incontra la poliziotta Luisa, si innamora e diventa un fidanzato modello. Luisa va in coma in seguito a un incidente e lui dà la propria vita per riavere indietro quella della donna.

Su Italia 2, alle 21:20, Lupin the third: l’ultimo colpo.

Stasera in Tv 12 agosto 2020, film e programmi La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo, Paramount Channel

Su La7, mercoledì 12 agosto 2020, alle 21:15 va in onda il film Istinto primordiale. Lo scienziato Ethan Powell viene recluso in isolamento in un manicomio, accusato di svariati omicidi. Non parla con nessuno, poi lo psichiatra Theo Caulder riesce a farlo aprire. Quello che ne viene fuori è sorprendente. Con Anthony Hopkins e Donald Sutherland.

Inoltre, su La7d, alle 21:30, c’è Senti chi parla. La celebre commedia divertente di Amy Heckerling, con John Travolta e Kirstie Alley. Il film è molto conosciuto anche per la voce prestata da Paolo Villaggio al bambino protagonista.

Invece, su Real Time stasera alle 21:15 va in onda Matrimonio a prima vista USA. Episodi 9 e 10.

NOVE propone alle 21.35 il film Finché giudice non ci separi. L’esperienza condivisa di quattro amici separati dai rispettivi coniugi, che vanno a vivere insieme.

Su Tv8, alle 21:30, c’è la commedia romantica Serenditipity – Quando l’amore è magia. Un uomo e una donna si incontrano per caso e si invaghiscono l’uno dell’altra. Prima di iniziare una relazione, però, mettono alla prova il destino. Decidono di darsi una possibilità solo se, per caso, entreranno in contatto con due oggetti scelti da ciascuno di loro: una banconota e un libro.

Mentre, su Cielo va in onda, alle 21:30, Super Shark. Fa parte del ciclo dedicati dal canale a film con creature mostruose.

Infine, su Paramount Channel alle 21:15 c’è la serie Take Two. Episodi 7, 8 e 9 della prima stagione.

Stasera in Tv 12 agosto 2020, film, programmi e serie in onda su Sky

Stasera, mercoledì 12 agosto 2020, Sky Uno propone alle 21:15 Face off, il talent dedicato ai truccatori cinematografici. Stagione 11, episodi, 7 e 8.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, va in onda il finale di stagione della serie Le Bureau – Sotto copertura. Stagione 5, episodi 8, 9 e 10.

Tra i programmi di Sky Arte, alle 21:15 c’è Freda Kelly – La segretaria dei Beatles. Un racconto della leggendaria band di Liverpool dal punto di vista della loro giovanissima segretaria. Segue il documentario The Beatles – Made in Liverpool.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky mercoledì 12 agosto, Sky Cinema Uno programma alle 21:15 Midway.

Su Sky Cinema Due, sempre alle 21:15, c’è Gone baby gone. Con Ben Affleck e Morgan Freeman.

Mentre, su Sky Cinema Collection alle 21:15 c’è Il grande paese, western con Gregory Peck e Charlton Heston.

Sky Cinema Family offre alle 21:00 Playmobile: the movie.

Invece, su Sky Cinema Action va in onda il thriller Gioco a due con Pierce Brosnan.

Su Sky Cinema Romance, alle 21:00, il film Moonlight & Valentino. Con Gwyneth Paltrow, Whoopi Goldberg e Jon Bon Jovi.

Infine, su Sky Cinema Comedy, spazio alla commedia Mamma o papà?, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.